Где и как правильно искать работу – советы специалиста

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация.

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Приходите к специалистам и идите в Комитет по труду занятости и соцзащите. Непосредственно там можно найти ту работу, которая обязательно удовлетворит. Работу можно найти сегодня, открыв гаджет, буквально в течение часа. Это все абсолютно доступно. Расскажите, как работает этот механизм, и в чем могут помочь специалисты?