Где и как правильно искать работу – советы специалиста

В основе процветания любой страны лежит ее экономическая стабильность. На этом делает акцент глава государства. Чтобы ее обеспечить важно активизировать трудовой ресурс, который по разным причинам не занят в экономике и принципиально выявляет тех, кто зарабатывает в обход государства. Кто остался за бортом профессиональной жизни и зарабатывает от случая к случаю без официального трудоустройства или избегает налогов? Почему общество не остается в стороне, когда человек собственными руками губит свою жизнь, лишает стабильности семью и не участвует в развитии страны? Найти и трудоустроить – развеем миф о том, что невозможно найти работу, если против тебя уже давно работает твоя репутация.
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Приходите к специалистам и идите в Комитет по труду занятости и соцзащите. Непосредственно там можно найти ту работу, которая обязательно удовлетворит. Работу можно найти сегодня, открыв гаджет, буквально в течение часа. Это все абсолютно доступно. Расскажите, как работает этот механизм, и в чем могут помочь специалисты?
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Я хочу сказать, что в городе Минске работу можно найти с помощью различных ресурсов. Самое главное, что в этом вопросе участвуют все заинтересованные, включая нанимателей, структуры – и органы внутренних дел, и налоговые органы, и администрации районов. В городе Минске создана постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения в каждой администрации района. Есть столичная служба занятости населения. Она находится на улице Берестянской, 20. Есть открытые информационные ресурсы – это самая главная сейчас информационная площадка, источник получения информации. Общереспубликанский банк вакансий, который размещен на портале государственной службы занятости. Там размещаются вакансии нанимателями непосредственно. Этот ресурс находится в актуальном состоянии. Оперативно обновляется информация. Любой соискатель работы может получить там информацию, которая его интересует. Более того, там предоставляется возможность гражданам разместить анкету, резюме. Для того, чтобы наниматели обращались к этой анкете и приглашали соискателя к себе на работу.
Подробности в видео.