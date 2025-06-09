Расширенное заседание Президиума Совета Республики состоялось в Полоцке

О вере, о семье, о воспитании молодежи. Расширенное заседание Президиума Совета Республики прошло в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В формате диалога участники встречи обсудили духовно-просветительское наследие Евфросинии Полоцкой, поговорили об основах белорусской нации, сохранении традиционных ценностей нашего народа. За круглым столом собрались представители власти, церкви, руководители различных организаций и учреждений. Неспроста всех их приняла Полоцкая земля. Ее называют духовным центром страны небезосновательно.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В Беларуси очень большое значение уделяется духовно-нравственному просвещению, воспитанию, сохранению наших культурных и духовных традиций. Даже в преамбуле нашего общественного договора Конституции прямо обозначено наше общественное развитие с опорой на многовековую историю белорусской государственности, на сохранение наших культурных и национальных традиций.