Автоконцерн Renault намерен производить БПЛА в Украине

Французский автопроизводитель Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников, работая с компаниями, расположенными вблизи зоны боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее французский министр обороны подтвердил факт участия одного крупного автопроизводителя в проекте, по выпуску БПЛА, однако не сообщил, о каких именно компаниях идет речь.

Россия рассматривает поставки оружия в Украину как помеху для урегулирования конфликта, и Кремль заявляет, что военная поддержка Запада негативно сказывается на переговорном процессе.