Прямой эфир

Автоконцерн Renault намерен производить БПЛА в Украине

09 июня 2025 14:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Автоконцерн Renault намерен производить БПЛА в Украине-0

Французский автопроизводитель Renault собирается наладить в Украине производство беспилотников, работая с компаниями, расположенными вблизи зоны боевых действий. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее французский министр обороны подтвердил факт участия одного крупного автопроизводителя в проекте, по выпуску БПЛА, однако не сообщил, о каких именно компаниях идет речь.

Россия рассматривает поставки оружия в Украину как помеху для урегулирования конфликта, и Кремль заявляет, что военная поддержка Запада негативно сказывается на переговорном процессе.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

Другие новости рубрики

Все новости
Отец Маска заявил, что его сына отговаривали ехать в Россию
09 июня 2025 13:58

Отец Маска заявил, что его сына отговаривали ехать в Россию

Россия и Украина начали передачу военнопленных в возрасте до 25 лет
09 июня 2025 13:56

Россия и Украина начали передачу военнопленных в возрасте до 25 лет

«Первая группа возвращена». РФ и Украина обменялись пленными моложе 25 лет
09 июня 2025 13:35

«Первая группа возвращена». РФ и Украина обменялись пленными моложе 25 лет