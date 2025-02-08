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Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»

08 февраля 2025 14:12
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С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить».

Смотрите 9 февраля в 22:00 на РТР-Беларусь.

Надежда Сасс, ведущая:
США сворачивают мягкую силу. Слом грантовой системы.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-2

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:
Это следствие разрушения глобального мира и институтов управления глобализацией из одного центра.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-4

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:
Это колониальная система. Когда внешний арбитр, в лице штатов прежде всего, говорит о том, что такое демократия, как ее правильно понимать.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-6

Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Только через USAID они потратили около 30 миллиардов на Украину. И, соответственно, продвигали американские нарративы, американскую политику.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-8

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украину.Ру:
Деньги решают очень многое. Деньги и идеи, правильно вброшенные.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Савиных:
Если политический деятель теряет субъектность, то он превращается в объект. Если страна теряет суверенитет и право на принятие самостоятельных решений, то она становится территорией свободной охоты сумеречной зоны.

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»-12

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Расшатать ситуацию и ввергнуть страну в пучину хаоса мы не позволили и не позволим. Вы это видите.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 9 февраля, в 22:00.

# Международная политика # Андрей Савиных # Александр Лукашенко # Спиридон Килинкаров # Искандер Хисамов

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