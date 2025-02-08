Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»

С чем связана приостановка работы Агентства США по международному развитию? Чем занималась эта организация и что придет ей на смену? Эти и другие вопросы рассмотрели гости авторского проекта «САСС уполномочен заявить». Смотрите 9 февраля в 22:00 на РТР-Беларусь. Надежда Сасс, ведущая:

США сворачивают мягкую силу. Слом грантовой системы.

Андрей Савиных, эксперт по международным отношениям, дипломат:

Это следствие разрушения глобального мира и институтов управления глобализацией из одного центра.

Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ:

Это колониальная система. Когда внешний арбитр, в лице штатов прежде всего, говорит о том, что такое демократия, как ее правильно понимать.

Спиридон Килинкаров, украинский политик:

Только через USAID они потратили около 30 миллиардов на Украину. И, соответственно, продвигали американские нарративы, американскую политику.

Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украину.Ру:

Деньги решают очень многое. Деньги и идеи, правильно вброшенные.

Андрей Савиных:

Если политический деятель теряет субъектность, то он превращается в объект. Если страна теряет суверенитет и право на принятие самостоятельных решений, то она становится территорией свободной охоты сумеречной зоны.