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Новости по тегу #Спиридон Килинкаров

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью
07 декабря 2025 17:45

Стал ли мир ближе? Как Москва встретила посланников Трампа и что связывает зятя президента США с Беларусью

К чему приведёт срыв переговоров Зеленским – рассказал Килинкаров
18 мая 2025 19:46

К чему приведёт срыв переговоров Зеленским – рассказал Килинкаров

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»
17 мая 2025 16:26

Стамбульские переговоры. Есть ли реальный шанс на успех? Анонс ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Килинкаров о USAID: сейчас начнет вскрываться информация, что европейские политики ездили в Украину за деньги американцев
09 февраля 2025 19:44

Килинкаров о USAID: сейчас начнет вскрываться информация, что европейские политики ездили в Украину за деньги американцев

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»
08 февраля 2025 14:12

Чем на самом деле занималось USAID и почему его закрыли? Обсудят эксперты «САСС уполномочен заявить»

Почему президент Украины не будет избираться народом? Ответил украинский политик
22 декабря 2024 19:11

Почему президент Украины не будет избираться народом? Ответил украинский политик

Завершится ли конфликт в Украине в 2025-м? Обсудили эксперты
22 декабря 2024 19:03

Завершится ли конфликт в Украине в 2025-м? Обсудили эксперты

Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов
17 ноября 2024 19:09

Будет ли мир в Украине после прихода Трампа? Мнение экспертов

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»
16 ноября 2024 16:00

Сможет ли Трамп приблизить мир в Украине? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Той самой Украины нет и уже никогда не будет – Спиридон Килинкаров об Украине после СВО
23 сентября 2024 13:25

Той самой Украины нет и уже никогда не будет – Спиридон Килинкаров об Украине после СВО

Украинский политик: и белорусской народ, и Лукашенко продемонстрировали свою стойкость
22 сентября 2024 19:45

Украинский политик: и белорусской народ, и Лукашенко продемонстрировали свою стойкость

«Боюсь, закончится тем, что придётся выбирать новую страну». Как Беларуси не допустить украинского сценария – мнение
25 августа 2020 12:11

«Боюсь, закончится тем, что придётся выбирать новую страну». Как Беларуси не допустить украинского сценария – мнение