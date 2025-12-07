На неделе в Москву прилетел политический десант из Америки, чтобы провести очередной раунд переговоров и обсудить предложения Трампа. Его мирный план претерпел изменения и трансформировался в четыре пакета документов.
«Что в этой ситуации будут делать европейцы в случае, если российская армия, условно говоря, начнет наступать со скоростью 3-5 километров в сутки по широкой линии фронта?»
Смотрите «САСС уполномочен заявить» на телеканале «РТР-Беларусь». В воскресенье, 18 мая, в 22:00.
«Потому что я убежден в том, что вот этот вот политический туризм, он оплачивался, в том числе оплачивался, конечно же, американцами через USAID».
США сворачивают мягкую силу. Что означает слом грантовой системы?
«Он будет назначаться теми, кто будет контролировать эту страну».
Мирные инициативы в конфликте в Украине, какие они? Эксперты поделились мнениями в студии ток-шоу.
Конфликт в Украине – это часть глобальной войны между коллективным Западом и коллективным Востоком.
Европа и Украина один на один с проблемой – какой будет мир после победы Дональда Трампа?
Планы украинской власти очень дальновидные, они планируют воевать еще три года, как минимум. У них стратегия долгой войны рассчитана до 2028 года.
По задумке Запада, воевать с Россией должны были Украина, Молдова, Беларусь – Килинкаров.
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