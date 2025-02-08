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Лукашенко: это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества

08 февраля 2025 07:35
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Набрать скорость в экономическом сотрудничестве – такую задачу ставят перед собой Беларусь и Башкортостан. Несмотря на географическую удаленность с этим регионом у нас сложились неплохие отношения. Есть ряд совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Но пока цифры не отражают потенциал. Сторонам необходимо увеличить товарооборот, и превзойти результат в 320 миллионов долларов, которого удалось достичь по итогам прошлого года. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с делегацией из Республики Башкортостан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества-2

База для взаимодействия сформирована, укрепляются контакты по линии разных ведомств. Прорывным проектом обещает стать инвестиционный кластер. Под него уже определена территория, однако для реализации необходимы корректировки в законодательстве России. Беларуси и Башкортостану удалось продвинуться в расширении кооперационных связей. Но очевидно, Этого мало. Официальный Минск подтвердил готовность и дальше работать совместно в направлениях, где у нас есть компетенции.

Лукашенко: это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы производим вместе с вами троллейбусы – наш МАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Также продаем в соседние регионы эту технику. Притом успешно продаем. Если в 2020–2022 годах мы ежегодно производили от 20 до 60 троллейбусов, то в 2023–2024 годах уже более 300 троллейбусов в год. Это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества.

Беларусь и Башкортостан планируют заняться совместным производством БПЛА.

Относительно беспилотников для сельхозотрасли – глава Башкортостана подчеркнул, что компетенции у нас есть, но нет подходящего рынка. В ближайшее время начнется работа по его формированию. Маркетинговые исследования, привлечение представителей аграрного сектора – работа предстоит большая. В целом, Башкортостан для Беларуси – один из ключевых партнеров среди российских регионов. Торговля из центра Поволжья сокращает затраты на логистику, а также открывает большой рынок.

# Александр Лукашенко

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