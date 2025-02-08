Лукашенко: это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества

Набрать скорость в экономическом сотрудничестве – такую задачу ставят перед собой Беларусь и Башкортостан. Несмотря на географическую удаленность с этим регионом у нас сложились неплохие отношения. Есть ряд совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Но пока цифры не отражают потенциал. Сторонам необходимо увеличить товарооборот, и превзойти результат в 320 миллионов долларов, которого удалось достичь по итогам прошлого года. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с делегацией из Республики Башкортостан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

База для взаимодействия сформирована, укрепляются контакты по линии разных ведомств. Прорывным проектом обещает стать инвестиционный кластер. Под него уже определена территория, однако для реализации необходимы корректировки в законодательстве России. Беларуси и Башкортостану удалось продвинуться в расширении кооперационных связей. Но очевидно, Этого мало. Официальный Минск подтвердил готовность и дальше работать совместно в направлениях, где у нас есть компетенции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы производим вместе с вами троллейбусы – наш МАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод. Также продаем в соседние регионы эту технику. Притом успешно продаем. Если в 2020–2022 годах мы ежегодно производили от 20 до 60 троллейбусов, то в 2023–2024 годах уже более 300 троллейбусов в год. Это хорошие темпы, и нам надо развивать это направление сотрудничества.

Беларусь и Башкортостан планируют заняться совместным производством БПЛА.

Относительно беспилотников для сельхозотрасли – глава Башкортостана подчеркнул, что компетенции у нас есть, но нет подходящего рынка. В ближайшее время начнется работа по его формированию. Маркетинговые исследования, привлечение представителей аграрного сектора – работа предстоит большая. В целом, Башкортостан для Беларуси – один из ключевых партнеров среди российских регионов. Торговля из центра Поволжья сокращает затраты на логистику, а также открывает большой рынок.