Как изменится политика США после закрытия USAID и что придёт ему на смену? Объяснил политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Любопытные новости приходят в последнее время из Америки. Эксцентричный Дональд Трамп и его соратник-миллиардер Илон Маск шокировали либеральную общественность по всему миру тем, что заявили о закрытии Агентства США по международному развитию, известного как USAID. Что эта за агентство? Оно было создано в самый разгар холодной войны в 1961 году в качестве инструмента влияния и вмешательства правительства США в дела других государств по всему миру: в Африке, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. На финансирование программ этой организации ежегодно выделялось около 1 % федерального бюджета США. То есть это были огромные деньги – десятки миллиардов долларов, которые шли на то, что изменить политику стран, выбранных США в качестве целей, в выгодном для себя ключе. Через USAID американцы поддерживали так называемые «неправительственные» организации, общественные инициативы, политические партии, средства массовой информации, которые работали на изменение государственного строя, устранение из политической жизни неугодных лидеров и так далее. USAID был тем финансовым поводком, на который были привязаны десятки тысяч активистов, журналистов, так называемых «политиков» по всему миру. И можно теперь представить весь их ужас, ведь Трамп лишает их дохода и средств к существованию, а многие из них и делать ничего не умеют, кроме как служить американским интересам за деньги.

Алексей Дзермант:

А тут вдруг начинают менять эти самые американские интересы. И они оказываются не у дел. Один за одним закрываются сайты, проекты, офисы – большинство так называемых «независимых» СМИ вскрываются и показывают свою тотальную зависимость от американского финансирования. Впрочем, все это не новость, новостей стоит ждать в другом направлении: а что будет вместо USAID и будет ли? Агентство продвигало по всему миру так называемую «демократию», права человека и западные ценности, точнее их либеральную, американоцентричную версию, какой она была последние лет 40. Но приход к власти Трампа ситуацию с этой повесткой кардинально меняет. Трампу и его команде неинтересны продвижение демократии и прав человека, ему нужны ресурсы, территории, необходимые для того, чтобы Америка и дальше сохраняла господство. Это такой чистый империализм, неприкрытый никакой благовидной идеологией.

Алексей Дзермант:

Кому-то даже этот новый облик США понравится – мол, предельно цинично, зато честно, без всяких сказок о демократии и правах человека, которые уже оскомину наели и в которые уже никто не верит. Но надо быть очень наивным, чтобы думать, что американцы вообще откажутся от инструментов вмешательства во внутренние дело других государств и от влияния на них. Просто изменится идеологическая оболочка, произойдет ребрендинг, и вместо USAID появится какой-нибудь TrumpAID или MaskAID и деньги пойдут не на пропаганду нетрадиционных сексуальных меньшинств, а на поддержку ультраправых по всему миру. И мы уже это видим по тому, как, например, Маск призывает немцев, собравшихся на съезде партии «Альтернатива для Германии», не брать на себя вину дедов-нацистов и перестать их стыдиться. Трамп тоже не отстает – после встречи с премьером Израиля Нетаньяху он заявил, что фактически поддерживает действия Израиля в Газе, в результате которых уже были убиты более 60 тысяч человек, и считает, что всех палестинцев оттуда необходимо выселить. Какие уж тут права человека? Только право сильного.