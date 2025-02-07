Беларусь и Башкортостан планируют заняться совместным производством БПЛА

Эта февральская неделя, вне всяких сомнений, расставляет приоритеты в белорусской внешней политике. Еще один руководитель российского региона с визитом в Минске. Белорусский лидер 7 февраля принял делегацию Республики Башкортостан во главе с руководителем этого российского субъекта Радием Хабировым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между Беларусью и этим регионом Российской Федерации сложились неплохие отношения, есть ряд совместных технологических проектов. Стороны плотно работают в машиностроении. Подтверждение тому – совместное предприятие по сборке и продаже тракторов. Успешно развивается тандем белорусского МАЗа с Уфимским заводом по производству городской пассажирской техники. Президент предложил интенсивно развивать сотрудничество с белорусским «Амкадором», а это и лесозаготовительная, и дорожная техника, столь необходимая Башкортостану. Отдельно на встрече остановились на уровне товарооборота. Есть все необходимое, чтобы в 2025 году его увеличить и превысить отметку в 320 миллионов долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши возможности вы хорошо знаете. Нам с вами комфортно и очень выгодно сотрудничать, потому что ваша республика – это европейский центр Российской Федерации. Мы и дальше готовы с вами работать по тем направлениям, которые имеем по производству техники на базе белорусских технологий, белорусского производства. И автомобильная техника, и тракторы, и так далее. Лукашенко – Хабирову: Башкортостан для нас является одним из важнейших партнеров.

Башкортостан – аграрный флагман России. Но и здесь весьма популярно и востребовано белорусское продовольствие. Как подчеркнул Радий Хабиров, жителям региона знакомы на вкус более 80 белорусских продуктовых брендов. А наши производители одежды и обуви готовы представить в Башкортостане не только товары, но и белорусские технологии. «Высшим пилотажем» в сотрудничестве может стать совместная работа в области производства беспилотников для агропромышленного комплекса.

Александр Лукашенко:

Думаю, что не надо нам останавливаться на беспилотниках для АПК. Они, видите, сегодня востребованы во всем мире, исходя из опыта специальной военной операции. Поэтому опыт есть, наработки определенно есть. Думаю, надо двигаться – рынок сегодня хороший – в этом направлении. Если мы договоримся по каким-то вопросам, не сомневайтесь, мы обязательно выполним свои обязательства. Экономика, страна и общество у нас управляемы. Вы, наверное, заметили это и по последним президентским выборам. Поэтому можете не сомневаться, мы свои обязательства выполним всегда (подробнее). Пользуясь случаем, Радий Хабиров поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на прошедших выборах. Руководитель российского региона поблагодарил белорусского лидера за теплый прием и возможность обсудить перспективы сотрудничества. Башкортостан находится в центре Приволжского федерального округа с населением без малого 30 миллионов человек. Потенциал для совместной кооперации с учетом такого соседства немалый.

На протяжении многих лет здесь закупают значительные объемы различной белорусской техники, развиваются сервисные центры, и эта работа будет продолжена. В регионе есть особая экономическая зона, где белорусский «Амкодор» уже построил предприятие по производству оборудования для сушки зерна. Второй проект, который планируется развивать, также с участием «Амкодора», – это производство коммунальной техники. Базой для его реализации также станет особая экономическая зона.

Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия):

Мы предложили Президенту поддержать нашу идею создания башкирско-белорусского инвестиционного кластера. Это новое экономическое явление, для этого необходимы изменения в законодательство Российской Федерации. Мы законодательную инициативу подготовили, поэтому тоже в этом вопросе мы нашли поддержку у Президента Беларуси. Хабиров: показатель экспорта из российского региона упал, но импорт ежегодно увеличивается.