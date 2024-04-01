Станоевич: мы будем бороться за отмену санкционного режима против Беларуси!

Мир вспоминает трагедию в Югославии. В нарушение всех международных прав НАТО показал свое истинное лицо агрессора. Кто поддержал в тяжелый час и кого благодарит сербский народ? Специальный выпуск «САСС уполномочен заявить» из Белграда.

Драган Станоевич, председатель комитета парламента Сербии по делам диаспоры:

Мы понимаем, что Лукашенко не мог победить НАТО. В момент, когда над вами совершают агрессию, когда вы находитесь в изоляции полной, к вам приезжает Президент другой страны, понятно, что дружеской, но это смелость. И насколько важна была для сербского народа эта поддержка. Она имела значение настолько большое, что сегодня даже молодежь это знает.

И когда наша власть сейчас ввела санкции против Беларуси, это подлый поступок, который просто ничем не оправдан. Единственный Президент, который стал в нашу защиту в самый тяжелый момент, это был Президент Беларуси Лукашенко. Народ, который нам близок, который поддерживал всегда нас, а мы вводим санкции в угоду кому? То есть мы против своих друзей вводим санкции за счет врагов.

Мы как депутатская партия, мы голос из народа, мы говорили с нашей фракцией, что мы будем бороться за отмену санкционного режима против Беларуси. Мы будем это в парламенте делать, в общественности делать. Будем этот вопрос поднимать публично в СМИ.

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