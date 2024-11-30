Инициативы Беларуси по укреплению коллективной безопасности в зоне ОДКБ широко обсуждают в экспертном сообществе. Искусственный интеллект, информационная безопасность и киберугрозы – Александр Лукашенко ставит эти вызовы современности в один ряд с международным терроризмом и созданием новых смертоносных типов оружия. На саммите глав государств ОДКБ белорусский лидер отдельно остановился на вопросах искусственного интеллекта. Сегодня эти технологии задействуют и в решении военных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разбираться в первопричинах, судя по всему, нет времени и желания в самой марионеточной Украине. Политика «незалежной» весьма проста: как скажут, так и сделаем. Главное – заголовки в газетах и на телевидении погромче. И вот один из таких: «подрывом попыток прекратить войну» Владимир Зеленский назвал заявления Владимира Путина по «Орешнику». Встает вполне логичный вопрос, возможно, риторический. А что конкретно сам Зеленский сделал для урегулирования конфликта? Лукашенко предложил серьезно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.