Инициативы Беларуси по укреплению коллективной безопасности в зоне ОДКБ широко обсуждают в экспертном сообществе. Искусственный интеллект, информационная безопасность и киберугрозы – Александр Лукашенко ставит эти вызовы современности в один ряд с международным терроризмом и созданием новых смертоносных типов оружия. На саммите глав государств ОДКБ белорусский лидер отдельно остановился на вопросах искусственного интеллекта. Сегодня эти технологии задействуют и в решении военных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбираться в первопричинах, судя по всему, нет времени и желания в самой марионеточной Украине. Политика «незалежной» весьма проста: как скажут, так и сделаем. Главное – заголовки в газетах и на телевидении погромче. И вот один из таких: «подрывом попыток прекратить войну» Владимир Зеленский назвал заявления Владимира Путина по «Орешнику». Встает вполне логичный вопрос, возможно, риторический. А что конкретно сам Зеленский сделал для урегулирования конфликта?
Лукашенко предложил серьезно заняться вопросами искусственного интеллекта в рамках ОДКБ.
Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национльаного собрания Беларуси:
Использование российской стороной ракетного комплекса «Орешник» стало, мягко говоря, неприятным сюрпризом. Не только для украинской стороны, но и для всего европейского сообщества, да и мирового сообщества. Эта демонстрация возможностей военного потенциала России, это предупреждение горячим головам, что оружие возмездия существует, спрятаться от него не удастся. И что самое важное, речь идет не об оружии массового поражения, имеется в виду ядерного оружия. И второй немаловажный аспект – это предупреждение о том, что Россия настроена решительно, но прагматично.
Эксперт: Трамп хочет заморозить украинский конфликт. Подробности.