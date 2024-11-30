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Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

30 ноября 2024 15:21
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Поспособствовал ли протрезвлению Запада российский «Орешник»?

Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-2

Если политика подпитывания войны продолжится, то единственный результат – это ответные меры со стороны Российской Федерации. И по сравнению с этим ответом атака «Орешником» будет выглядеть как праздничный фейерверк.

Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Для Америки количества межконтинентальных баллистических ракет у Российской Федерации достаточно. А вот именно ракет средней и меньшей дальности до сих пор не было.

Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-6

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Есть в нашем огороде, кроме «Орешника», еще много разных кустарников: и «Крыжовник», и «Бузина». Нашей «Бузины» в нашем огороде хватит на каждого дядьку в Киеве и не только в Киеве.

Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тут старшему брату пошутил, говорю: ну, места готовы дислокации, когда? Подумаем.

«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР-Беларусь. Воскресенье, 1 декабря, в 22.00.

# Надежда Сасс # Андрей Богодель # Андрей Манойло # Международная политика

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