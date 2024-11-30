Поспособствовал ли «Орешник» протрезвлению Запада? Обсудят эксперты в «САСС уполномочен заявить»

Поспособствовал ли протрезвлению Запада российский «Орешник»?
Поспособствовал ли протрезвлению Запада российский «Орешник»?
Если политика подпитывания войны продолжится, то единственный результат – это ответные меры со стороны Российской Федерации. И по сравнению с этим ответом атака «Орешником» будет выглядеть как праздничный фейерверк.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Для Америки количества межконтинентальных баллистических ракет у Российской Федерации достаточно. А вот именно ракет средней и меньшей дальности до сих пор не было.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
Есть в нашем огороде, кроме «Орешника», еще много разных кустарников: и «Крыжовник», и «Бузина». Нашей «Бузины» в нашем огороде хватит на каждого дядьку в Киеве и не только в Киеве.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я тут старшему брату пошутил, говорю: ну, места готовы дислокации, когда? Подумаем.
«САСС уполномочен заявить». На телеканале РТР-Беларусь. Воскресенье, 1 декабря, в 22.00.