Поспособствовал ли протрезвлению Запада российский «Орешник»?

Если политика подпитывания войны продолжится, то единственный результат – это ответные меры со стороны Российской Федерации. И по сравнению с этим ответом атака «Орешником» будет выглядеть как праздничный фейерверк.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Для Америки количества межконтинентальных баллистических ракет у Российской Федерации достаточно. А вот именно ракет средней и меньшей дальности до сих пор не было.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Есть в нашем огороде, кроме «Орешника», еще много разных кустарников: и «Крыжовник», и «Бузина». Нашей «Бузины» в нашем огороде хватит на каждого дядьку в Киеве и не только в Киеве.