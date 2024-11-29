Саммит ОДКБ должен поспособствовать тому, чтобы остудить горячие головы на Западе – политолог

Эдуард Полетаев, политолог (Казахстан):

К словам Александра Григорьевича и Владимира Владимировича прислушивались многие СМИ, судя по тому, что они цитировали то, что они сказали в своих выступлениях, а также отвечая на вопросы журналистов в Астане. И мы видим, что они были внимательно изучены мировой аудиторией. И когда вот тот же Владимир Путин рассказал о новых российских видах вооружения, ведь это тоже заставило их всех задуматься. Этот саммит в определенной степени, я думаю, должен поспособствовать тому, чтобы горячие головы остудить на Западе.