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Саммит ОДКБ должен поспособствовать тому, чтобы остудить горячие головы на Западе – политолог

29 ноября 2024 16:33
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В новой архитектуре безопасности евразийского региона ОДКБ должна стать одной из военно-политических опор. Такое заявление накануне сделал Президент Беларуси на саммите организации в Астане. Прошедшую встречу лидеров широко обсуждают в экспертном сообществе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит ОДКБ должен поспособствовать тому, чтобы остудить горячие головы на Западе – политолог-2

Эдуард Полетаев, политолог (Казахстан):
К словам Александра Григорьевича и Владимира Владимировича прислушивались многие СМИ, судя по тому, что они цитировали то, что они сказали в своих выступлениях, а также отвечая на вопросы журналистов в Астане. И мы видим, что они были внимательно изучены мировой аудиторией. И когда вот тот же Владимир Путин рассказал о новых российских видах вооружения, ведь это тоже заставило их всех задуматься. Этот саммит в определенной степени, я думаю, должен поспособствовать тому, чтобы горячие головы остудить на Западе.

# ОДКБ # Международная политика

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