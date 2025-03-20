«Буду стараться!» О чём говорили Лукашенко и председатель Вече народов Республики Сербской?

А сейчас о важнейших заявлениях белорусского лидера, которые во многом раскрывают истинные причины нынешнего мирового кризиса и аппетиты НАТО в конце века XX – в тот момент, когда Балканы в самом центре Европы превратились в горячую и «пульсирующую» точку. Кровавый распад Югославии, роль «коллективного Запада» в этой страшной истории, Дейтонские соглашения – это то, что 20 марта вспоминали на встрече Александра Лукашенко с председателем Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сребренка Голич немало рассказала о чудовищных бомбардировках НАТО, в том числе с использованием обедненного урана, страшные последствия которых в регионе ощущаются до сих пор. И, конечно, вспомнила исторический визит Александра Лукашенко на Балканы весной 1999-го. Тот поступок нашего лидера, безусловно, продемонстрировал всему миру, что белорусы готовы подставить плечо братьям-славянам. Такова тональность и сегодняшних переговоров во Дворце Независимости. Минск готов поддерживать и помогать Республике Сербской. Евгений Пустовой расскажет детали встречи.

Председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины в Минске уже не первый раз. Она поддерживает тесные связи с коллегой Натальей Кочановой. На это раз для делегации подготовили обширную программу. В БГУ договорились о взаимодействия в области образования. В перспективе подписание соглашения по студенческому обмену. Но после февральской встречи прошлого года – Беларусь посетил Президент Республики Сербской Милорад Додик – наши тракторы доехали до этих земель. Подробнее.

Стоимость контракта – 6,5 миллиона евро. Наша техника себя зарекомендовала и есть вероятность новых, более масштабных поставок. Сегодня делегация из Балкан присмотрелась к строительной, дорожной и лесозаготовительной технике. Идут активные переговоры. И в перспективе на улицах городов Республики Сербской могут появиться белорусские электробусы. Лукашенко – Голич: вы приехали не просто в близкую вашему народу страну, вы приехали к своим друзьям.

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

На повестке дня обсуждаются и другие проекты в области экономического сотрудничества. Сегодня мы посещаем предприятие «Амкодор». И нашил коллеги заинтересовались продукцией, которая производится на этом предприятии. Итоги встречи в столичной мэрии – перспективные контракты по закупке медицинского оборудования у крупного предприятия Минска.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Мы пригласили их делегацию, которая работает по этому направлению, для посещения наших предприятий, выпускающих такую продукцию, чтобы уже непосредственно они могли конкретно изучить и принять необходимое решение по поставкам такой продукции уже к нам коллегам в Республику Сербскую. Сложность сотрудничества в расстоянии. Но мы всегда близки. Лукашенко – главе Вече народов Республики Сербской: насколько это возможно, мы будем вас поддерживать.

Славяне никогда не были воинствующими племенами. Но именно их земли полосовали колеса обозов оккупантов. Так много раз было с Беларусью. Такая судьба и бывшей Югославии, страны южных славян. И если кривичи, радимичи и дриговичи смогли на геополитическом перекрестке создать свою государственность, то балканский анклав постоянно разделяли между собой империи, династии, центры сил.

Сребренко Голич, председатель Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины:

Все мы под санкциями. Я тоже в каком-то черном американском списке. У нас отобрали права человека. Банки уничтожили наши зарплатные карточки. Надеюсь, такая ситуация не будет продолжаться вечно. Сейчас осуждают, что пришла новая администрация, а я говорю: «черного кабеля не отмоешь до бела».

Югославия была создана после второй мировой войны. А развал страны стал предтечей краха ялтинско-потсдамской системы международных отношений. В процессе разложения знатно помогли западные эксперты и политики. Эксперименты с экономикой переросли в народные недовольства, а те в свою очередь во взаимные обвинения с национальным подтекстом. Во внутренние дела вмешались внешние силы – НАТО. Варшавский договор был разрушен, а Белграду не на кого было опереться. Так начиналась гегемония коллективного Запада. Об этом откровенно рассказал Президент Беларуси, выступая перед российскими сенаторами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Натовские бомбардировки Югославии окончательно убедили всех как в истинных целях Альянса, так и в том, что декларируемые Западом принципы мирного сосуществования, международное право в действительности больше не способны ничего гарантировать. Это международное право было растоптано на глазах у всех.

Кстати, сербы помнят тот визит. И сегодня спикер Парламента Республики Сербской выразила особую благодарность единственному политику, который посетил Белград в тот период. Несмотря на предупреждения Александр Лукашенко поступил, как сейчас говорят, вне мейнстрима. Сребренко Голич:

Вы единственный государственный деятель, который прилетел в Белград во время бомбардировок НАТО. Поверьте, мы и сегодня ощущаем последствия этих бомбардировок обедненным ураном. У нас много онкологических заболеваний.

Республика Сербская – энтитет (образование) в составе государства Боснии и Герцеговины, и занимает 49 % территории страны. Таковы были результаты противоречивых Дейтонских соглашений. Во-первых, Республику Сербскую делит перемычка муниципалитета в Северной Боснии. Во-вторых, главным арбитром между двумя регионами выступает супервизор, а этот пост занимают исключительно американские дипломаты. Постоянная смена власти, коалиционный споры явно не содействуют укреплению власти и как следствие улучшению жизни. Исходя из этого звучит такое пожелание от гостьи.