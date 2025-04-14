Добавьте в праздничную корзину! Натуральные морские деликатесы – вкусное дополнение на Пасху

Белорусы готовятся к светлому празднику Пасхе. Вкусное дополнение к праздничной корзине – натуральные морские деликатесы. Приобрести полезный высококачественый продукт северных морей можно на ярмарке в Боровлянах.

Ассортимент продуктов широкий: рыба красная и белая, копченая, соленая и вяленая, а также икра. Все это сделает праздничный стол не только вкусным, но и полезным. Морская рыба содержит рекордное количество Омега-3. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять такой продукт не менее трех раз в неделю.

Весной многие ощущают упадок сил. И хотя понемногу приходит солнце, а вместе с ним долгожданный витамин D, который влияет на настроение, люди все еще чувствуют себя подавленными. Справиться с этим поможет рыба.

Наталья, продавец-консультант: Соли у нас минимально. Покупатели нас знают и любят. Наша рыбка украсит любой праздничный стол, поднимет настроение.

Надежда Борноволокова, продавец-консультант:

Наша рыбка не подвергалась заморозке, поэтому в ней сохраняются все микро- и макроэлементы, все витаминчики, что очень важно для нас сейчас, в период авитаминоза.

Ярмарка натуральных морских деликатесов работает в Боровлянах у торгового центра «Перекресток». Приобрести полезный и вкусный продукт можно по 16 апреля с 10 до 19 часов.

*На правах рекламы.