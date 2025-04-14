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Арина Соболенко удерживает лидерство в мировом теннисном рейтинге

14 апреля 2025 19:05
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Арина Соболенко удерживает лидерство в мировом теннисном рейтинге, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Ее преимущество перед ближайшей преследовательницей Игой Швентек из Польши составляет более 3 тысяч очков.

Арина Соболенко удерживает лидерство в мировом теннисном рейтинге-2

Замыкает тройку сильнейших Джессика Пегула из США. Еще одна наша спортсменка Виктория Азаренко осталась на 50-м месте, Александра Саснович – 111-я, Ирина Шиманович – 203-я, Кристина Дмитрук – 232-я, Алена Фалей – 278-я.

Во главе мужского топа по-прежнему находится итальянец Янник Синнер. Следом расположились Александр Зверев из Германии, а также испанец Карлос Алькарас. Лучший из белорусов – Егор Герасимов. У него минус одна строчка и 378-е место.

# Теннис # Арина Соболенко

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