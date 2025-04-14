Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»
Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях Божена Еремич и Екатерина Трикоза. Директор Национальной школы красоты Божена Еремич и победительница конкурса «Мисс Минск – 2025» Екатерина Трикоза накроют праздничный стол (со свининой и зеленью), поиграют в битки и расскажут, что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Каких жертв требует красота и с чего начинается битва за корону? Каким словам «Мисс Минск – 2025» не поверил гендиректор СТВ?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я рад вас приветствовать у нас на программе.
Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Здравствуйте.
Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Здравствуйте.
Александр Осенко:
Крашенные яйца у нас есть. Нам с вами остается сделать просто праздничный стол.
Александр Осенко:
Пока вы будете нарезать салат, я буду готовить свинину.
Божена Еремич:
Удачи!
Александр Осенко:
Вот как у вас в семье отмечают этот день?
Божена Еремич:
С самого детства тоже у бабушки всегда били яйца.
Божена Еремич:
Конкурсы красоты начинаются с кастингов.
Александр Осенко:
Но все-таки мы не видим, что происходит за ширмой.
Божена Еремич:
Были такие, которые никогда до этого конкурса не стояли на каблуках.
Александр Осенко:
Момент оглашения. Что происходило внутри?
Екатерина Трикоза:
Я испугалась.
Божена Еремич:
Любой такой титул накладывает определенную ответственность.
Екатерина Трикоза:
Я никогда не говорила, что я хочу победить.
Александр Осенко:
Вы не лукавите, Катя?
Екатерина Трикоза:
Честное слово.
Александр Осенко:
Какие книжки читаешь?
Екатерина Трикоза:
Книги, которые нам задаются по режиссуре.
Александр Осенко:
Не верю.
Александр Осенко:
Вы не стесняйтесь, кушайте. Я понимаю, что вы, может быть, на диете.
Божена Еремич:
Вкусно.
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