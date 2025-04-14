Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»

Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях Божена Еремич и Екатерина Трикоза. Директор Национальной школы красоты Божена Еремич и победительница конкурса «Мисс Минск – 2025» Екатерина Трикоза накроют праздничный стол (со свининой и зеленью), поиграют в битки и расскажут, что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Каких жертв требует красота и с чего начинается битва за корону? Каким словам «Мисс Минск – 2025» не поверил гендиректор СТВ?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Я рад вас приветствовать у нас на программе.

Александр Осенко: Крашенные яйца у нас есть. Нам с вами остается сделать просто праздничный стол.

Александр Осенко:

Пока вы будете нарезать салат, я буду готовить свинину.

Божена Еремич:

Удачи!

Александр Осенко:

Вот как у вас в семье отмечают этот день?

Божена Еремич:

С самого детства тоже у бабушки всегда били яйца.