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Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»

14 апреля 2025 19:04
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Не пропустите новую серию авторского проекта Александра Осенко, который легко меняет офисный костюм на фартук и становится шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. В гостях Божена Еремич и Екатерина Трикоза. Директор Национальной школы красоты Божена Еремич и победительница конкурса «Мисс Минск – 2025» Екатерина Трикоза накроют праздничный стол (со свининой и зеленью), поиграют в битки и расскажут, что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Каких жертв требует красота и с чего начинается битва за корону? Каким словам «Мисс Минск – 2025» не поверил гендиректор СТВ?

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я рад вас приветствовать у нас на программе.

Божена Еремич, директор Национальной школы красоты:
Здравствуйте.

Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025»:
Здравствуйте.

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Крашенные яйца у нас есть. Нам с вами остается сделать просто праздничный стол.

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Пока вы будете нарезать салат, я буду готовить свинину.

Божена Еремич:
Удачи!

Александр Осенко:
Вот как у вас в семье отмечают этот день?

Божена Еремич:
С самого детства тоже у бабушки всегда били яйца.

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Божена Еремич:
Конкурсы красоты начинаются с кастингов.

Александр Осенко:
Но все-таки мы не видим, что происходит за ширмой.

Божена Еремич:
Были такие, которые никогда до этого конкурса не стояли на каблуках.

Александр Осенко:
Момент оглашения. Что происходило внутри?

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Екатерина Трикоза:
Я испугалась.

Божена Еремич:
Любой такой титул накладывает определенную ответственность.

Екатерина Трикоза:
Я никогда не говорила, что я хочу победить.

Александр Осенко:
Вы не лукавите, Катя?

Екатерина Трикоза:
Честное слово.

Александр Осенко:
Какие книжки читаешь?

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Екатерина Трикоза:
Книги, которые нам задаются по режиссуре.

Александр Осенко:
Не верю. 

Что скрыто за ширмой конкурсов красоты? Божена Еремич и Екатерина Трикоза в «Рецепте настоящего белоруса»-14

Александр Осенко:
Вы не стесняйтесь, кушайте. Я понимаю, что вы, может быть, на диете.

Божена Еремич:
Вкусно.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 20 апреля, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Божена Еремич # Александр Осенко # Интервью

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