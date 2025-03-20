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Лукашенко – Голич: вы приехали не просто в близкую вашему народу страну, вы приехали к своим друзьям

20 марта 2025 16:49
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Кровавый распад Югославии, роль коллективного Запада в этой страшной истории, Дейтонские соглашения – это то, что 20 марта вспоминали на встрече Александра Лукашенко с председателем Вече народов Республики Сербской Боснии и Герцеговины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко – Голич: вы приехали не просто в близкую вашему народу страну, вы приехали к своим друзьям-2

Сегодня в Каминном зале иностранная делегация, но понятно без переводчика. Взаимопонимание не только из-за со схожести языка. Беларусь, как Республика Сербская, испытали на себе злобную риторику западных институтов политического давления.

Лукашенко – Голич: вы приехали не просто в близкую вашему народу страну, вы приехали к своим друзьям-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы приехали не просто в страну, близкую к вашему народу, но вы приехали к своим друзьям, к своим родным. Вы приехали в свою Беларусь. Как я своим друзьям говорю, закрытых тем для вас в Беларуси нет. Мы способны и готовы сделать для вас все то, на что мы способны и вам интересно. 

Лукашенко – главе Вече народов Республики Сербской: насколько это возможно, мы будем вас поддерживать.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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