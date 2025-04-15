Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов

«Дай лесу новае жыцце!» – в Беларуси завершилась добровольная общественная акция. Она была посвящена Году благоустройства и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в Минлесхозе, а это организатор кампании, участие приняли все регионы страны. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях восстанавливали, в том числе ветровально-буреломные участки, появившиеся из-за разгула стихии прошлым летом. В других регионах проводилось плановое лесовосстановление. Благодаря волонтерам лесные культуры созданы на площади почти 5 400 гектаров. Высажено свыше 27 миллионов деревьев. Всего в акции приняли участие 60 тысяч человек.