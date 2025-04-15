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Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов

15 апреля 2025 06:04
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«Дай лесу новае жыцце!» – в Беларуси завершилась добровольная общественная акция. Она была посвящена Году благоустройства и 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минлесхоз: в акции «Дай лесу новае жыццё!» приняли участие 60 тысяч белорусов-2

Как рассказали в Минлесхозе, а это организатор кампании, участие приняли все регионы страны. В Гомельской, Могилевской и Гродненской областях восстанавливали, в том числе ветровально-буреломные участки, появившиеся из-за разгула стихии прошлым летом. В других регионах проводилось плановое лесовосстановление. Благодаря волонтерам лесные культуры созданы на площади почти 5 400 гектаров. Высажено свыше 27 миллионов деревьев. Всего в акции приняли участие 60 тысяч человек.

# волонтеры # Волонтеры в Минске

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