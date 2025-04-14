Юлия Котенёва стала седьмой на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

В Кишиневе стартовал чемпионат Европы по тяжелой атлетике с участием белорусских спортсменов, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Первыми сильнейших определили девушки в весовой категории до 55 килограммов. Нашу страну представляла Юлия Котенева. Она показала девятый результат в рывке и стала десятой в толчке. Сумма семнадцатилетней соотечественницы за два упражнения составила 185 килограммов, что принесло ей итоговое седьмое место.