Лукашенко – главе Вече народов Республики Сербской: насколько это возможно, мы будем вас поддерживать

В эти дни Сребренка Голич находится с визитом в нашей стране, которую, как заверил Александр Лукашенко, ее соотечественники могут считать близкой, родной и дружеской, несмотря на то, что географически у нас нет общих границ. На встрече много говорили о событиях прошлого, которые привели к противоречиям дня сегодняшнего. Напомним, Республика Сербская создана как самопровозглашенное государство в 1992 году, спустя три года, по итогам Дейтонских соглашений, стала составной частью Боснии и Герцеговины. Сегодня страна находится под санкциями США, но развивается, прежде всего за счет АПК и промышленности. И здесь партнерам есть чему поучиться у белорусов, мы готовы быть полезными – закрытых тем у нас нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень глубоко был погружен в тот конец 1990-х, когда заключались Дейтонские соглашения. Я видел серьезные недостатки этого соглашения. И я предупреждал тогда своего коллегу и друга Слободана Милошевича о том, что нам надо быть очень осторожными, заключая по указке Запада и американцев этот договор. Что он может принести немало бед нашему народу. Что-то в этом плане и случилось. Те противоречия, которые существуют в вашем, казалось бы, общем государстве, никуда не делись. Они всегда были острыми, и когда-то это должно было выплеснуться наружу.

Но я это говорю к тому, и вы должны это знать: насколько это возможно сегодня, мы рядом с вами, мы будем вас поддерживать, мы будем вам помогать. Опять же говорю: насколько это возможно, потому что мы не рядом, мы не граничим с Боснией и Герцеговиной, мы не граничим с вашим народом, но мы от одного корня. Мы это помним. Поэтому постарайтесь на нас рассчитывать. И мы, я уверен, и руководство России, одинаково понимаем все, что происходит в вашей стране. Знаем и прошлое, и настоящее. Поэтому мы на вашей стороне.