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Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы

15 апреля 2025 06:07
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.  

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-2

Здесь сказка оживает, а фантазия становится реальностью. Каждая деталь – от замысловатого костюма до крошечной декорации – дело рук настоящего волшебника. 

Олег Николайчик – бутафор кукольного театра – человек, которого зритель не видит, но именно благодаря его мастерству на сцене рождается чудо! 

А ведь на бутафора в Беларуси не учат. Профессия эта редкая, хотя очень нужная. И не такая простая, как кажется на первый взгляд. Тут нужно знать и физику, и химию, биологию, математику, иметь навыки работы с металлом, деревом, бумагой.

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-4

Олег Николайчик, художник-бутафор Белорусского государственного театра кукол:
Каждая кукла индивидуальна, поэтому разнообразие работы. Нет такого механического повтора, чтобы одно и то же клепать или точить гайку каждый день в смену. 

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-6

Олег Николайчик:
Вот, допустим, такая кукла. Надо, чтобы механика была, чтобы он удивлялся или усами шевелил.

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-8

Задачи ставит режиссер и художник, а уже бутафор воплощает их в жизнь. Продумывает не только внешний вид куклы, материал, из которого она будет сделана, но и все внутреннее устройство, чтобы «оживить» героя.

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-10

Олег Николайчик:
Это что осталось от кукол, видите, поролон разложился, это скелеты. Это спектакль был «Мастер и Маргарита». Эта кукла сидела в зале. Она крепилась к сидению рядом со зрителем и автономно на дистанционном управлении могла вставать и разговаривать.

Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы-12

Это тоже творения Олега Николайчика, и покорпеть пришлось над каждым. Только представьте, для персонажей «Мастера и Маргариты» закупали глазные и зубные протезы, а одежду, обувь и аксессуары приносили горожане. 

Подробности смотрите в видео.

# Театр # Белорусский государственный театр кукол # Куклы # Профессии

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