Нужно знать и физику, и химию, и биологию – бутафор Кукольного театра о том, как создаются знаменитые куклы

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Здесь сказка оживает, а фантазия становится реальностью. Каждая деталь – от замысловатого костюма до крошечной декорации – дело рук настоящего волшебника.

Олег Николайчик – бутафор кукольного театра – человек, которого зритель не видит, но именно благодаря его мастерству на сцене рождается чудо!

А ведь на бутафора в Беларуси не учат. Профессия эта редкая, хотя очень нужная. И не такая простая, как кажется на первый взгляд. Тут нужно знать и физику, и химию, биологию, математику, иметь навыки работы с металлом, деревом, бумагой.