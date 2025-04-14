Во Дворце Республики состоялся дополнительный показ концерта-реквиема «Каждый третий»

Идите и смотрите – вот нарратив от организаторов и создателей концерта-реквиема «Каждый третий», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Суть этого названия, а значит и значение этой страшной истории для белорусов, объяснять не нужно. И это тот случай, когда сила искусства приходит на помощь в защите памяти о событиях 80-летней давности. Сегодня во Дворце Республики по многочисленным просьбам для минчан организовали дополнительный показ проекта. Это номера, которые трогают просто до глубины души.

Колокола Хатыни, плач «Красного берега» – жестокость нацистов не знала границ. Сегодня правду о Великой Отечественной войне приходится защищать от тех, кто хочет переписать историю и подменить понятия. И для белорусского народа, который потерял каждого третьего на той войне, просто необходимо сохранить эту память и пронести через поколения.

Анна Лукашенко, генеральный продюсер концерта-реквиема «Каждый Третий»:

Этот концерт находит такой же отклик в душах организаторов, в душах артистов. Зритель, конечно же, чувствует это и точно также проживает вместе с нами.

Я считаю просто необходимым, чтобы это помнили, чтили, чтобы такого не повторилось никогда.

Дети наши, внуки наши, наше новое молодое поколение должны помнить это и знать.