Дзермант: почему африканцы проявляют такой интерес к Беларуси? Мы действуем не так, как Запад

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

На прошедшей неделе мы наблюдали за визитами нашего Президента в Дубай на климатический саммит, где собрались лидеры почти со всего мира, и в Пекин, где он встречался с Председателем КНР Си Цзиньпином. Важные визиты, которые ясно показывают, что никакая так называемая международная изоляция Беларуси не получилась, это просто западные страны стали в позу и самоизолировались, видимо, привычка у них такая осталась со времен пандемии ковида.

Но бог с ними, нам интересно другое. Александр Лукашенко на полях климатического саммита провел ряд важных встреч с лидерами африканских стран: Зимбабве, Кении, Коморских островов, Мозамбика, Руанды, Ботсваны. О чем это говорит? О том, что Беларусь последовательно, системно развивает свои отношения с Африканским континентом. Одной из первых стран, с которой у Беларуси очень динамично развиваются отношения, стало Зимбабве, куда в этом году летал белорусский лидер. В Дубае президенты двух стран вновь подтвердили все договоренности и наметили планы новых. Зимбабве стало своего рода точкой входа Беларуси в Африку, ведь недаром другие лидеры континента по примеру Зимбабве тоже захотели начать сотрудничество с Беларусью.

Наша страна действует, с одной стороны, честно и открыто, а с другой – прагматично. И предлагает конкретный план сотрудничества каждой стране в зависимости от ее потребностей, как, например, в случае с Кенией.