Боровик: Беларусь и Россия способны нанести сокрушительный ущерб любому агрессору

Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России. И Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом накануне заявил Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые российский лидер озвучил ответ на вопросы в сфере безопасности, которые уже давно ставил Александр Лукашенко.

Вадим Боровик, политолог:

В свое время Александр Лукашенко говорил о том, что России и Беларуси придется стать спиной к спине и защищать наши национальные интересы. Сегодня мы демонстрируем полное взаимопонимание в вопросах сотрудничества в социально-экономической сфере. И особенно в сфере обороны наших государств. Поэтому заявление Владимира Путина о том, что Российская Федерация будет воспринимать любую агрессию в адрес Беларуси как агрессию в адрес России, является абсолютно закономерным и логичным. Наши государства, наши народы способны нанести сокрушительный ущерб любому агрессору. Мы в состоянии обеспечить мир и порядок на нашей земле.

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