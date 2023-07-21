В Украине процветает во всю не только торговля оружием, а куда страшнее – людьми. А точнее – детьми. На органы, в рабство. Шокирующих историй про жуткий бизнес хоть отбавляй. Авторская журналистика дополнит эфир программы Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Теперь я зачитаю последнюю новость. 14 летняя девочка Ира. Крым. Ночью она сбежала из дома, чтобы встретить с подружками рассвет, под одеяло вместо себя положила плюшевую акулу. А когда мать заметила это, начала звонить дочке. Прямо во время их разговора раздался взрыв и вся семья (у них есть еще 8-летний ребенок) выбежала на место. Они увидели ужасающую картину. У школьницы изо рта торчал обломок, она задыхалась и была вся в крови. Она проходила мимо магазина «Метро». В него и врезался беспилотник ВСУ. Мать в одной ночнушке вместе с другими членами семьи побежала девочке на помощь. Кричали, чтобы Ира дышала. Скоро она скончалась. Осенью она должна была пойти в 9-й класс. И другая новость. Министр обороны укрорежима Резников купил своей дочери подарок на свадьбу – шикарный дом в Каннах за 7 000 000 евро. Там она будет жрать, спать, гадить и блудить с мигрантами. На деньги, которые выделяет Запад для убийства таких, как 14-летняя Кира из Крыма.

Григорий Азаренок:

Верещагин рано написал «Апофеоз войны». Эта гора черепов – детский лепет. Современный апофеоз войны выглядит из гор детских трупов. А на вершине его подлые мрази, червивые гниды, слизь. Опарыши. Зеля, Данилов, Резников, Арестович, Подоляк. Они терзают и убивают младенцев, пьют их кровь. Жрут органы. За цэ стояв майдан. За цэ гибнут укровояки, тупые кастрюли. Чтобы вся эта мразь жрала, жрала, жрала. Но у этого ада дна не видно. Европарламент, сборище говорящего дерьма, выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют. Хотят арестовать. Как я хочу посмотреть, чтобы урсулиха фон дер ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь и она дрыгала своими грязными кочерыжками, умоляя о помощи. Но Боррель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы нелюдь. Вы тварье. И сколько бы вы ни пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохните в страшных муках. Ирода-детоубийцу жрали черви и глисты заживо. Вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. И мигранты изнасилуют ваши трупы.