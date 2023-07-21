Азарёнок: «Христос укрылся в Египте, а современные мученики укрываются в Беларуси»

В Украине процветает во всю не только торговля оружием, а куда страшнее – людьми. А точнее – детьми. На органы, в рабство. Шокирующих историй про жуткий бизнес хоть отбавляй.
Авторская журналистика дополнит эфир программы Новости «24 часа» на СТВ.
В Украине процветает во всю не только торговля оружием, а куда страшнее – людьми. А точнее – детьми. На органы, в рабство. Шокирующих историй про жуткий бизнес хоть отбавляй.
Авторская журналистика дополнит эфир программы Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
Теперь я зачитаю последнюю новость. 14 летняя девочка Ира. Крым. Ночью она сбежала из дома, чтобы встретить с подружками рассвет, под одеяло вместо себя положила плюшевую акулу. А когда мать заметила это, начала звонить дочке. Прямо во время их разговора раздался взрыв и вся семья (у них есть еще 8-летний ребенок) выбежала на место. Они увидели ужасающую картину. У школьницы изо рта торчал обломок, она задыхалась и была вся в крови. Она проходила мимо магазина «Метро». В него и врезался беспилотник ВСУ. Мать в одной ночнушке вместе с другими членами семьи побежала девочке на помощь. Кричали, чтобы Ира дышала. Скоро она скончалась. Осенью она должна была пойти в 9-й класс.
И другая новость. Министр обороны укрорежима Резников купил своей дочери подарок на свадьбу – шикарный дом в Каннах за 7 000 000 евро. Там она будет жрать, спать, гадить и блудить с мигрантами. На деньги, которые выделяет Запад для убийства таких, как 14-летняя Кира из Крыма.
Григорий Азаренок:
Верещагин рано написал «Апофеоз войны». Эта гора черепов – детский лепет. Современный апофеоз войны выглядит из гор детских трупов. А на вершине его подлые мрази, червивые гниды, слизь. Опарыши. Зеля, Данилов, Резников, Арестович, Подоляк. Они терзают и убивают младенцев, пьют их кровь. Жрут органы. За цэ стояв майдан. За цэ гибнут укровояки, тупые кастрюли. Чтобы вся эта мразь жрала, жрала, жрала. Но у этого ада дна не видно. Европарламент, сборище говорящего дерьма, выпустил резолюцию. Они нас в похищении детей обвиняют. Хотят арестовать.
Как я хочу посмотреть, чтобы урсулиха фон дер ляля корчилась с куском беспилотника в глотке, чтобы через эту глотку хлестала кровь и она дрыгала своими грязными кочерыжками, умоляя о помощи. Но Боррель не поможет, потому что он тонет в собственной блевоте и испражнениях, пытаясь собрать в себя свои кишки, которые ему вырежут разорвавшиеся кассетные бомбы. Вы нелюдь. Вы тварье. И сколько бы вы ни пустили невинных детей на мясо ради живой косметики в своих поганых ритуалах, сколько бы вы ни продлевали свои никчемные жизни, вы сдохните в страшных муках. Ирода-детоубийцу жрали черви и глисты заживо. Вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. И мигранты изнасилуют ваши трупы.
Григорий Азаренок:
А теперь про похищения. Май 2023 года. В Познани арестовали 52-летнюю украинскую беженку, которую обвиняют в продаже детей педофилам. С территории Украины был продан в Испанию детдом с 85 детьми. Детей вывезли в ЕС из Мариуполя еще в начале СВО, и они там растворились. Испанские газеты пытались узнать, что с детишками – не смогли. 500 детей с территории Донбасса, подконтрольной Киеву, было вывезено в Польшу и Израиль некой малоизвестной организацией «Украина без сирот». Западная религиозная организация, члены которой себя называют неопятидесятники, тоже промышляли в начале СВО. В Нидерландах сообщали о пропаже 170 украинских подростков. Еще 30 или 40 воспитанников другого украинского детдома должны были отправиться из Мадрида на Канары, но по дороге бесследно исчезли. Еще 159 детей-сирот были эвакуированы с юга Украины в Турцию, но их след потерялся. Они были помещены в гостиницу в Анталье (якобы из соображений безопасности). Дальнейшая судьба детей неизвестна. Группу из 43 детей из Украины задержали в Литве. Малышей из частного детского дома «Перлынка» вывозили якобы для усыновления в другие страны, но воспитателей заподозрили в торговле людьми.
Григорий Азаренок:
Около месяца назад издание «Украинская правда» со ссылкой на украинского омбудсмена по правам детей писало о 240 случаях изъятия детей у беженцев в странах ЕС из-за неправильно оформленных документов. Соцслужбы изымали детей из семей беженцев «из-за различий в законодательстве». Отдают на органы? Отдают педофилам? Педерастам? Да. Но не только. В промышленных масштабах украинских детей вывозят для сатанинских ритуалов. Западная элитка, звезды Голливуда, королевская дегенеративная семейка, мелкие и крупные клерки глобализма, разных кругов и степеней – они убивают детей. Так они рассчитывают сохранять свою молодость. Эти жертвы – плата дьяволу за власть и привилегии. А прислуживают им наши мелкие жалкие бесы. Чепушилы, чмошники, опущенные.
Анастасия Бенедисюк только вернулась из Донбасса. Она снимала этих детишек. И она хорошо помнит подлую тварь, которая не может язык достать из польской задницы.
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Но Христос укрылся в Египте, а современные мученики укрываются в Беларуси. И как Богообразный Иосиф тогда, сейчас их спасает Александр Лукашенко. Алексей Талай прокладывает путь. Этот путь освещают библейские звезды. И как нет избавления от страшных мук детоубийцам, иродам, так и нет той силы, которая бы воспрепятствовала в святом деле нашему Президенту. За детское счастье, за материнскую радость, за жизни спасенные – слава Лукашенко. За детские слезы, за горе родителей, за убийство правды – огонь, артиллерия!
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