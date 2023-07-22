Развязывание агрессии против Беларуси будет означать агрессию против России. И Москва ответит всеми имеющимися средствами. Об этом накануне заявил Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые российский лидер озвучил ответ на вопросы в сфере безопасности, которые уже давно ставил Александр Лукашенко.

Ведь наш Президент озвучивал свою позицию относительно обеспечения безопасности Союзного государства уже не раз. В условиях постоянно нарастающей угрозы, причем буквально у рубежей, слова белорусского лидера о гарантиях безопасности для нашей страны абсолютно понятны. У наших границ уже бряцает натовское оружие, стягиваются войска и военная техника. И вот впервые российский лидер громко и предельно ясно ответил на вопросы, расставив все точки над «і». Россия будет защищать Беларусь, как саму себя. Эти слова белорусы, безусловно, ждали и восприняли с благодарностью.

Николай Волович, политический аналитик:

На сегодня прибалты, поляки создают региональную группу войск. И президент Литвы, и президент Польши призывают НАТО сегодня усиливать свой восточный фланг на границах Республики Беларусь. И действительно, очень ценно, что Российская Федерация на сегодня поможет Республике Беларусь вот эту потенциальную агрессию просто предотвратить. Все белорусы безмерно благодарны Владимиру Владимировичу за то, что он вчера открыто это сказал во всеуслышание. И, конечно, и поляки, и прибалты должны прекрасно понимать, что на сегодня любые попытки, любые инсинуации, любые провокации будут пресекаться на корню.

Владимир Владимирович Путин дал четко понять, что Республика Беларусь – это суверенное государство, надежный союзник Российской Федерации. И в случае чего, Российская Федерация поможет нашей стране защитить суверенитет, территориальную целостность и независимость Республики Беларусь. Это действительно дорогого стоит. И те отношения, которые развиваются между странами, на сегодня выходят на высокий уровень, уровень даже не межгосударственного союза, а это действительно Союзное государство Беларуси и России. Ведь, по сути, сегодня в Республике Беларусь находится региональная группа войск, группа войск Беларуси и России, это войска Союзного государства. И они готовы стоять на страже свободы и независимости нашей страны.