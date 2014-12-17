Более 40 представителей различных сфер Беларуси получили госнаграды из рук Александра Лукашенко

Новости Беларуси. В знак признания особых заслуг. Президент Беларуси вручил 17 декабря государственные награды. Александр Лукашенко уверен: своими достижениями страна обязана именно этим людям. Всего в почетном списке – четыре десятка человек, среди которых врачи и педагоги, военные и спортсмены.

За четыре десятка лет более 20 ролей и 7 спектаклей. В ее сценическую биографию родной Брестский академический театр драмы вписан уже давно. Он дал старт карьере, он же помог и получить медаль Скорины, а сейчас еще и звание заслуженной артистки Беларуси.

Тамара Левчук, ведущий мастер сцены Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси:

Я всегда считала, что это один из лучших провинциальных театров. Потому что здесь такие маститые актеры работали, здесь очень хорошо была укомплектована труппа лет 20, потом немножко растеклись кадры.

Вот и Михаил Метлицкий теперь «коллега по званию». Говорит, такое признание актеров – заслуга всего коллектива.

Высокой награды артисты брестского театра удостаиваются впервые за 30 лет.

Михаил Метлицкий, ведущий мастер сцены Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси:

Если ты профессиональный актер и у тебя яркая интересная индивидуальность, тебе есть, что сказать зрителю, тогда мы становимся прозрачными в своих возможностях и нас выбирают.

Каждую роль они буквально «проживают». Искренне и так глубоко. Вот и 17 декабря вновь эмоциональный накал. Только волнение отнюдь не сценическое.

Белорусские артисты – в списке награжденных. Кстати, на этот раз во Дворце Независимости – 40 почетных гостей со всей Беларуси. По результатам их работы как раз-таки можно судить о том, в каких отраслях Беларусь добилась заметных успехов – отмечает глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы отмечаем заслуги белорусского производственного сектора. В нашем зале присутствует представитель открытого акционерного общества «БелАЗ» – одного из флагманов отечественного машиностроения. Агропромышленный комплекс в нашем мероприятии представляет руководитель филиала «Серволюкс Агро». За несколько лет это предприятие провело серьезнейшую модернизацию и заметно нарастило мощности. Были введены в строй несколько промышленных объектов.

Мы отдаем дань уважения белорусским строителям. За последнюю пятилетку преобразился облик многих населенных центров: от агрогородков и райцентров до столицы Беларуси. Построены современные заводские корпуса, социально-культурные сооружения, жилые дома, улучшена инфраструктура.

Достижения отечественной медицины на слуху, и я рад видеть в этом зале большую группу медицинских работников.

В этот торжественный день мы также чествуем тех, кто обеспечивает нашу безопасность, спокойствие и мир. Высоких государственных наград удостоены сотрудники МВД, представители Вооруженных Сил, МЧС. Почетных званий и государственных наград удостоены ведущие педагоги, работники средств массовой информации, государственные служащие и деятели культуры.

Я хочу поблагодарить вас за огромный многолетний и кропотливый труд, ответственное отношение к делу. За то, что свои таланты, способности вы используете во благо нашей родины и ее граждан.

Такие церемонии успели стать традиционными. Проходят несколько раз в году. На этот раз «спасибо за профессионализм и многолетний труд» говорят врачам и педагогам, деятелям культуры и искусств, работникам СМИ и госслужащим, спортсменам и военным.

Награды «За службу родине» и ордена Почета. Кто-то из награжденных отвечает за безопасность национальную, кто-то – продовольственную и даже экономическую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Николаевич работе на белорусском промышленном гиганте отдал практически всю жизнь. Главный конструктор «БелАЗа» шутит: сегодня ставит личные рекорды сразу после рекордов профессиональных. Это его 450-тонник покорять планирует рынок СНГ, Индонезии и Австралии. А пока как минимум попал на страницы Книги рекордов Гиннеса.

Александр Егоров, генеральный конструктор ОАО «БелАЗ» - управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг»:

Мы знаем, что дальше делать. И новые «БелАЗы», новые рынки для наших машин в самом скором будущем станут достоянием общественности.

Ордена Франциска Скорины – у педагогов. От кого как не от них зависит настоящее и будущее. Каждого человека, впрочем, и каждой сферы жизни.

Вячеслав Шаршунов, ректор Могилевского университета продовольствия:

Получить награду «Орден Франциска Скорины» (великого белорусского просветителя, одного из первых ученых и педагогов) – это для меня заметный уровень, когда я могу оценить все, что делалось в моей жизни.

Кроме того, звание «заслуженных» присудили деятелям искусств, культуры и науки, работникам образования, врачам и спортсменам. Еще вчера они покоряли профессиональный олимп, чтобы сегодня уже даже делиться опытом со своими учениками. О впечатлениях рассказывают и журналистам.

Ирина Дорохина, директор детской хореографической школы искусств №1:

Я много трачу на то, что коллектив школы, дети, уходя в жизнь, я знаю, что это достойные люди, которые гордятся тем, что они могли получить образование в нашей республике. Хореография – это личность, хореография – это многогранность, это радуга талантов каждого.

Николай Казак, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте:

Для меня это огромная честь, огромная радость. Я шел к этому очень давно. Я сам спортсмен, в спортивной отрасли я уже пенсионер, так сказать. И это одна из, я считаю, важнейших наград в моей карьере.

В одном зале – десятки по-настоящему талантливых людей. В своих сферах они лучшие из лучших, а за наградой каждого из них действительно значимые дела и поступки.

Александр Лукашенко:

В канун этого великого праздника – Рождества и Нового года – при поведении итогов года вы понимаете, какое звучание приобретает сегодня ваше награждение. Поэтому в этом ваша особенность среди тех, кого мы награждаем в течение года, да и в будущем. Счастья вам, успехов, живите долго. Это главное.

После церемонии – сразу на работу. Ольга Олейникова спешит к своим маленьким пациентам. Скольких она уже спасла, а скольким еще в буквальном смысле подарит вторую жизнь.

Директор центра в Боровлянах уверена: почетное звание – одновременно и стимул, и подтверждение значимости профессии. Кстати, по эффективности лечения онкологических заболеваний у детей, по сути, главному показателю, белорусский центр – в десятке лучших во всей Европе.

Ольга Олейникова, директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии:

67 развитых стран. Беларусь по лечению того самого острого лимфобластного лейкоза, при котором дети, когда я начинала, больше месяца не жили, на сегодня занимает 10 место в мире. И выживаемость – 88,3%.