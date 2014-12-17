Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в нормализации отношений с европейскими партнерами на взаимоуважительных принципах. Президент Александр Лукашенко встретился 17 декабря с главой Фонда международного сотрудничества Романо Проди. Влиятельный политик в прошлом, дважды премьер-министр Италии сейчас посещает Беларусь как частное лицо. Однако его мнение по ситуации в мире — весьма весомо.

Александр Лукашенко попросил гостя поделиться впечатлениями и личным видением обстановки на мировой арене. Романо Проди отметил роль президента Беларуси в урегулировании украинского конфликта и предложил создать долгосрочный проект, который позволил бы сблизить Европейский и Евразийский Союзы. Обсуждали также острые вопросы международной повестки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы, наверное, не единственные, кто ждет конкретных выводов и рекомендаций вас и ваших коллег по ситуации в мире и неким направлениям действий в связи с теми проблемами, которые сложились на международной арене.

Я должен вас проинформировать, что те основы сотрудничества, которые были заложены, в том числе и в ваши времена, позволили нам сегодня выйти на солидный товарооборот. По прошлому году мы имеем примерно 2 млрд долларов товарооборота между Италией и Беларусью. Поэтому у меня есть основания поблагодарить вас за те усилия, которые в свое время были предприняты по нормализации отношений с Беларусью, углублению этих отношений.

Когда-то по предложению руководства Италии мы договорились о создании в Брестской области промышленного итальянского округа. Беларусь выполнила все свои обязательства в этой связи, и в данном случае мы ждем ответа от наших партнеров со стороны Италии.

Учитывая, что Италия и Беларусь находятся именно на этом континенте, мы живем с вами в Европе, я должен сказать, что мы крайне заинтересованы в нормализации отношений с нашими европейскими партнерами, но вы должны понимать четко, что мы готовы к этой нормализации на взаимоуважительных принципах, мы готовы на принципах равноправия строить наши отношения, но абсолютно, кстати, как и вы, не приемлем язык санкций. Мы рассчитываем на то, что Европа будет разумно подходить к отношениям с республиками бывшего Советского Союза и, прежде всего, с Российской Федерацией. Нельзя здесь нам действовать с позиций санкций, угроз и так далее. Современный мир этого не терпит.

Господин Проди, вы должны четко понимать и представлять, что Беларусь всегда будет опорой для таких людей, как вы, людей, стремящихся к миру и спокойствию в нашем общем доме. В этой связи вы можете рассчитывать на Беларусь.

Романо Проди, президент Фонда международного сотрудничества (Италия):

Белорусско-итальянские отношения были и остаются прекрасными. Я хотел бы отдельно принять Ваше послание относительно итальянского производственного округа в Беларуси. Я лично займусь этим вопросом. Отношения Беларуси и Италии должны прибавлять количественно, ведь качество взаимодействия у нас и так на высоком уровне. Для меня важно будет по возвращению поговорить с друзьями и в Брюсселе, и в Риме на тему того, что необходимо возвращаться к языку взаимопонимания. Вчера на встрече со студентами в Белгосуниверситете я столкнулся с неудовлетворением, которое испытывают ваши граждане, воспринимая Европу как источник санкций, а не дружественную сторону. Это мы должны изменить.

В 2015 году Беларусь примет активное участие в международной выставке «ЭКСПО», это отметил Александр Лукашенко. На ней свои продовольственные товары представят ведущие производители мира. Напомним, дипломатическим отношениям Беларуси и Италии более двух десятков лет. Налажены и торгово-экономические связи. Мы поставляем в эту европейскую страну нефтепродукты, калийные удобрения, лесоматериалы. В Италии покупаем высокотехнологичные станки, лекарства и медицинское оборудование. В Беларуси более сотни совместных предприятий с итальянским капиталом. А в Милане работает представительство белорусского банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.