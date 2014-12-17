Александр Лукашенко 17 декабря вручил госнаграды

Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 декабря вручил госнаграды. Во Дворце Независимости собрались те, кого назвали лучшими из лучших в своих сферах. Это врачи и педагоги, деятели культуры и искусств, военные и спортсмены. Всего в списке 40 человек.

По словам главы государства, именно тем, кто упорно трудится и постоянно делает нашу жизнь лучше, мы обязаны многими достижениями. Так, в 2014 году собран хороший урожай, в строй введены новые и модернизированные предприятия, построены жилые и социально-культурные объекты. Кроме того, впервые Беларусь приняла масштабное мировое первенство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня здесь присутствуют представители разных профессий. По результатам их работы мы можем судить о том, в каких отраслях Беларусь уже добилась заметных успехов.

Мы отмечаем заслуги белорусского производственного сектора. В нашем зале присутствует представитель открытого акционерного общества «БелАЗ», одного из флагманов отечественного машиностроения. Агропромышленный комплекс в нашем мероприятии представляет руководитель филиала «Серволюкс Агро». За несколько лет предприятие провело серьезную модернизацию и заметно нарастило мощности. Было введено в строй несколько промышленных объектов.

Мы отдаем дань уважения белорусским строителям. За последнюю пятилетку преобразился облик многих населенных центров: от агрогородков, райцентров до столицы Беларуси. Построены современные заводские корпуса, социально-культурные сооружения и жилые дома, улучшена инфраструктура. Достижения отечественной медицины на слуху, и я рад видеть в этом зале большую группу медицинских работников.

В этот торжественный день мы также чествуем и тех, кто обеспечивает нашу безопасность, спокойствие и мир. Высоких государственных наград удостоены сотрудники МВД, представители Вооруженных Сил и МЧС. Почетных званий и государственных наград удостоены ведущие педагоги, работники СМИ, государственные служащие и деятели культуры.

Я хочу поблагодарить вас за огромный многолетний и кропотливый труд, ответственное отношение к делу. За то, что свои таланты, способности вы используете во благо нашей родины и ее граждан.