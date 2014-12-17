Прямой эфир

Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию на Донбассе

17 декабря 2014 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию на Донбассе. Между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко состоялся телефонный разговор. Собеседники отметили важность скорейшего заседания Контактной группы для реализации минских договоренностей.

В приоритете также налаживание диалога между Киевом и юго-востоком Украины. В частности, среди самых главных задач — обмен пленными и отвод конфликтующими сторонами тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Во время беседы затронули и вопросы экономического восстановления пострадавших регионов и оказания населению гуманитарной и социальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Владимир Путин # Франсуа Олланд # Петр Порошенко # Ангела Меркель # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
Михаил Мясникович: Необходимо предпринимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза
16 декабря 2014 18:52

Михаил Мясникович: Необходимо предпринимать самые решительные действия, чтобы активизировать экспорт в страны вне Таможенного союза

Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди: Мне хотелось бы, чтобы Беларусь была больше вовлечена в работу европейских структур
16 декабря 2014 18:21

Экс-глава Еврокомиссии Романо Проди: Мне хотелось бы, чтобы Беларусь была больше вовлечена в работу европейских структур

У Роспотребнадзора появились претензии к качеству белорусской соли
16 декабря 2014 18:21

У Роспотребнадзора появились претензии к качеству белорусской соли