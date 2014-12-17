Новости Украины. Лидеры России, Германии, Франции и Украины обсудили ситуацию на Донбассе. Между Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко состоялся телефонный разговор. Собеседники отметили важность скорейшего заседания Контактной группы для реализации минских договоренностей.

В приоритете также налаживание диалога между Киевом и юго-востоком Украины. В частности, среди самых главных задач — обмен пленными и отвод конфликтующими сторонами тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Во время беседы затронули и вопросы экономического восстановления пострадавших регионов и оказания населению гуманитарной и социальной поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.