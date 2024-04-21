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Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряжённости между Израилем и Ираном

21 апреля 2024 16:56
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Ближний Восток действительно в шаге от глобального конфликта, где в данный момент основная схватка разворачивается между Израилем и Ираном, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в Тегеране заявили, что ядерные объекты еврейского государства определены и будут поражены, если Тель-Авив захочет ответить. Но многие эксперты считают, что Израиль с ответом спешить не будет. Об этом говорит и недавнее заявление Нетаньяху, который призвал отложить эмоции и подойти к ситуации с холодной головой. Это его позиция или помогли определиться союзники – не суть.

Главное, что удалось избежать большой войны и жертв. Хотя то, что США не хочет этой войны, – факт. А вот премьеру Израиля любая эскалация на руку. На кону – его рейтинги и американское финансирование.

Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряжённости между Израилем и Ираном-1

Александр Алесин, военный аналитик:
Теперь вопрос стал перед Израилем. Как ответить? Они хотели бы жестко ответить, в том числе ударить по ядерным объектам Ирана. Но США такие события были совершенно не нужны перед выводом. Кроме того, за Ираном стоит Китай, и Российская Федерация тоже не заинтересована в том, чтобы возникала война. И Путин говорил с президентом Ирана, Байден говорил с Нетаньяху, и очевидно было решение спустить конфликт на тормозах.

Алесин о ситуации на Ближнем Востоке: Иран применил неожиданный для Израиля сценарий. Подробности.
 

# Международная политика # Александр Алесин

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