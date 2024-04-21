Было решение спустить конфликт на тормозах – Алесин о напряжённости между Израилем и Ираном

Ближний Восток действительно в шаге от глобального конфликта, где в данный момент основная схватка разворачивается между Израилем и Ираном, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. На неделе в Тегеране заявили, что ядерные объекты еврейского государства определены и будут поражены, если Тель-Авив захочет ответить. Но многие эксперты считают, что Израиль с ответом спешить не будет. Об этом говорит и недавнее заявление Нетаньяху, который призвал отложить эмоции и подойти к ситуации с холодной головой. Это его позиция или помогли определиться союзники – не суть.

Главное, что удалось избежать большой войны и жертв. Хотя то, что США не хочет этой войны, – факт. А вот премьеру Израиля любая эскалация на руку. На кону – его рейтинги и американское финансирование.