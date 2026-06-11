«Пока мы считаем их деньги, виллы и гранты, совершается сделка. Беглая лидерка публично предложила Украине сеть информаторов из и без того поредевшего числа своих сторонников в Беларуси».
Нынешнее постановление будет действовать до 14 февраля, а уже в 12 февраля состоится слушание по делу.
Максимальную «финансовую дозу» от администрации Байдена получила, разумеется, Украина. Причем деньги Киеву выделялись в открытую и фактически без прикрытия демократическими программами.
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