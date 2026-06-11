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Новости по тегу #USAID

Бизнес на «жертвах режима»! Как беглая верхушка конвертирует новые уголовные дела в гранты?
11 июня 2026 17:35

Бизнес на «жертвах режима»! Как беглая верхушка конвертирует новые уголовные дела в гранты?

Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID
10 февраля 2025 06:08

Суд в Вашингтоне временно заблокировал решение Трампа отозвать сотрудников Агентства USAID

Дудчак про USAID: они создавали организации, которые влияли на выборы и общественное мнение
04 февраля 2025 16:55

Дудчак про USAID: они создавали организации, которые влияли на выборы и общественное мнение