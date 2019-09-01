«Свидетельство того, что политика санкций в итоге терпит крах»: Валерий Воронецкий о встрече Александра Лукашенко с Джоном Болтоном
Новости Беларуси. На встрече Александра Лукашенко с советником президента США Джоном Болтоном поднимались разные темы: от политики и экономики до обеспечения безопасности, как региональной, так и мировой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
За обстоятельным комментарием мы обратились к председателю Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, дипломату в профессии и в жизни Валерию Воронецкому.
Юлия Огнева, СТВ:
Визита такого высокопоставленного гостя из Америки к нам, в Беларусь, не было уже достаточно давно. Понятное дело, он вызвал большой резонанс. Скажите, пожалуйста, с высоты вашего большого дипломатического опыта – что бы это все значило?
Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам:
Если говорить откровенно, то визит советника по национальной безопасности президента США в Беларусь – собственно говоря, это была инициатива американской стороны – безусловно, свидетельство укрепления роли и влияния нашей страны в региональной и мировой политике.
За годы независимости наш народ смог укрепить собственный суверенитет, свой авторитет на международной арене. И это свидетельство, конечно, того, что политика санкций, санкционного давления в итоге терпит крах. Надо разговаривать с позиции не давления, санкций, а с позиции взаимопонимания, доверия и диалога.
Юлия Огнева:
Наверняка вы читали и реакцию российской стороны, и других стран на визит. Скажите, как вы ее оцениваете?
Валерий Воронецкий:
Что касается России, то если говорить о заявлении пресс-секретаря (я видел только его), то это нормальное дружелюбное заявление. Здесь не вижу никаких вопросов.
Что касается реакции различных так называемых экспертов или политологов, она, может быть, и негативная, и очень своеобразная, но надо ли нам на нее обращать внимание?