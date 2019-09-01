«Свидетельство того, что политика санкций в итоге терпит крах»: Валерий Воронецкий о встрече Александра Лукашенко с Джоном Болтоном

Новости Беларуси. На встрече Александра Лукашенко с советником президента США Джоном Болтоном поднимались разные темы: от политики и экономики до обеспечения безопасности, как региональной, так и мировой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За обстоятельным комментарием мы обратились к председателю Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, дипломату в профессии и в жизни Валерию Воронецкому.

Юлия Огнева, СТВ:

Визита такого высокопоставленного гостя из Америки к нам, в Беларусь, не было уже достаточно давно. Понятное дело, он вызвал большой резонанс. Скажите, пожалуйста, с высоты вашего большого дипломатического опыта – что бы это все значило?