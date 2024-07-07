Беларусь в ШОС! Какие возможности и перспективы – итоги саммита в Астане и мнения экспертов

Настоящая независимость сегодня – роскошь, которую могут позволить себе далеко не все. Но белорусы могут, несмотря на то, что многим это не нравится. Спустя 80 лет после оккупации наша страна столкнулась с новыми вызовами. Против Беларуси Запад развернул настоящую гибридную войну, которая включает разного рода атаки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Вообще, как мы убедились на собственном опыте, у демократии широкий арсенал оружия, чтобы приструнить несогласных. Только на прошлой неделе Брюссель расширил санкции против Беларуси, надеясь приглушить наш рост. В том числе промышленный и экономический. Но, похоже, эта европейская миссия провалилась. Недавно мы стали еще крепче и обзавелись новыми мировыми связями, став полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Теперь и наш флаг гордо развивается перед зданием секретариата ШОС в Китае. Историческое событие, к которому мы шли достаточно долго. Одним словом, важный день для Беларуси и всего остального от ШОС мира. Сегодня эта десятка формирует четверть мирового ВВП, объединяет около половины населения планеты. Сильный блок, который еще даже не заговорил в полный голос, но, однозначно, ШОС есть что сказать. И на саммите в Астане прозвучали значимые сигналы, в том числе от белорусского лидера. Самое важное, как отметил наш Президент, что в ШОС, в отличие от других глобальных площадок, слушают и слышат друг друга, не диктуя свою волю. А значит есть реальные шансы построить тот самый многополярный мир, в котором Беларусь займет свое место. За переговорами в Казахстане следила наш политобозреватель Алена Сырова. Она привезла из Астаны самые важные кадры и заявления.

Истребители, вертолеты, сверхвысокие меры безопасности. 16 глав государств и правительств, пять генеральных секретарей международных организаций в одном городе, который на два дня стал самым важным местом на планете для тех, кто следит за геополитической перестройкой мира. Так Астана принимала 24-й саммит ШОС.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Шанхайская организация сотрудничества за последние 10 лет на глазах превратилась из клуба по интересам в мощнейший центр формирования нового миропорядка, который объединяет в общей сложности более 3,5 миллиарда человек. Объединяет страны, по территории занимающие более 65 % Евразии. Все вместе они формируют четверть общемирового ВВП. В общем, можете сами оценить всю мощь. И более того, мы ежегодно прирастаем новыми участниками. Это говорит о большом интересе к шанхайской семье, которая объединяет разные государства по уровню развития, по уровню экономик. В общем-то даже у некоторых есть определенные противоречия – исторические, политические. Но главное – есть общее представление о справедливости. Не просто так сказала «мы». Еще до принятия официального решения по Минску и его полноправному членству в организации, находясь в статусе наблюдателя, Беларусь себя таковой считала. Исторический момент. Беларусь стала полноправным членом ШОС – кадры церемонии принятия.

Мы знали, зачем нам нужно в эту компанию. И что-то подсказывает, что Александр Лукашенко, как и его коллеги, прогнозировали трансформацию организации в полноценный блок, который не ограничится только или вопросами экономики, или безопасности, или политики, а объединит в себе все.

Юрий Ярмолинский, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Если говорить о возможностях, то, естественно, мы прежде всего имеем в виду торгово-экономическое сотрудничество. Хотя по признанию многих лидеров, которые звучали на прошлогоднем саммите в Нью-Дели, экономический трек пока запаздывает. Но, я думаю, это дело разрешимое в ближайшей перспективе, поскольку ШОС – достаточно молодое государственное образование, которое растет, развивается, совершенствуется в духе времени. Непростого времени, надо сказать.

Развивается на принципах взаимоуважения к национальным особенностям и выбранным путям, акцентируя внимание на том, где можно быть выгодными друг для друга. Самое очевидное – торговля. Пандемия, санкции, ограничения по платежам – одному, даже самому сильному мира сего, не обойти эти препятствия. А вместе можно еще и новый путь создать, более того, вынудить других по нему идти. Лукашенко – членам ШОС: давайте сделаем шаги, чтобы меньше зависеть от доллара. Александр Лукашенко, невзирая на статус руководителя страны – новичка в ШОС, чувствуя себя среди равных и предпочитая конкретику патетике, сразу высказал свое видение Большой Евразии. Лукашенко на саммите в Астане предложил создать экспозицию «АгроШОС» в рамках выставки «Белагро». Судя по реакциям, понимание правильности этих тезисов есть у всех подписавших Астанинскую декларацию. Здесь говорят на одном языке, даже если он не великий и могучий. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будзем рады шчыра вітаць вас у гасціннай Беларусі, дарагія сябры! Дзякуй за ўвагу. С чего бы такая заинтересованность у геополитических гигантов в такой небольшой и скромной Беларуси, спросит? Закройте глаза и представьте карту мира. Рыженков: со вступлением Беларуси ШОС стала трансконтинентальной организацией. Подробнее.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Конечно, там есть и Египет, который располагает в Африке. Но это партнер по диалогу. Это просто пример для других, что даже будучи в Европе, к этой инициативе можно подключаться. И для нас многие инициативы имеют трансграничный, транснациональный характер. Допустим, транспортный коридор один из последних, который мы начали развивать в рамках ШОС, он начинается в Беларуси и заканчивается в Пакистане. Соответственно, для Пакистана он заканчивается в Беларуси.

Самый ценный ресурс – время. Его мировые лидеры используют эффективно проводя переговоры с глазу на глаз прямо на полях саммитов и во время неформальных мероприятий. Вы же понимаете, что то, что фиксируют телекамеры – это далеко не все?

Александр Лукашенко:

Любые проблемы можем обсуждать. И то, что надо было поехать к шести главам государств, договориться, мы можем здесь все обсудить. Это во-первых. А во-вторых, в тех жестких условиях, в которых мы работаем, открывается еще больше: открываются направления сотрудничества на Востоке прежде всего, экономического сотрудничества.

Замечено: контакты Александра Лукашенко и Владимира Путина не вызывают прежнего, временами нездорового, стороннего интереса. В отношениях союзников сейчас все ровно, и тем не менее они были.

Абсолютно спокойно воспринимается и продолжительный разговор нашего Президента с Си Цзиньпином. Все же за последний год не единожды виделись. Да и уровень всепогодного партнерства обязывает. Самый большой интерес вызвали встречи с генсеком ООН и Президентом Турции. Звуковой фрагмент, чтобы вы представляли, насколько участники саммита в Астане на одной волне.

Эрдоган: господин Президент, мой дорогой друг, я вижу вас в хорошей форме. Читать здесь. Отличную политическую форму Александра Лукашенко даже самым неспособным видеть трудно не замечать и отрицать. Такой двухдневный марафон, окончательный профит которого Беларусь ощутит чуть позже, попробуй потяни!

Максим Рыженков:

От него, который и в двухсторонний, и в междусторонний, и даже на перспективу в таком международном позиционировании нашего государства как члена такой серьезной международной организации. Я, кстати, напомню, что в отличие от всех западных структур, где все пытаются ровнять под свою гребенку, кто-то не соглашается, с того санкциями снимают какие-то деньги, заставляют принимать решения, иначе их отводят от каких-то плюшек в рамках Европейского союза. В ШОС самое главное – принципы равноправия, доверия, уважения, культурного многообразия, развития, цивилизационного выбора, решение вопросов путем консультации обязательной и, конечно, совместное движение вперед к общему развитию. И на пяти основных принципах когда организация выстроена и когда все делают все возможное, чтобы их сохранить, несмотря на различные отношения между странами, входящими в ШОС, но здесь, на этой площадке, все работают в едином ритме для достижения единой цели, чтобы ШОС стала сильнее. А станет сильнее – значит голос каждого члена этой организации будет звучать сильнее.