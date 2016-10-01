«Беларусь – в четверке самых близких друзей»: итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай

Новости Беларуси. 1 октября озвучены первые цифры, в которых исчисляются экономические результаты государственного визита Президента Беларуси в Китай. 11 миллиардов долларов – общая сумма потенциальных контрактов, которые предстоит реализовать.

Все подписанные документы в Пекине можно разделить на четыре направления: политическое, инвестиционное, торговое и гуманитарное.

Красная ковровая дорожка, рота почетного караула. А уже чуть позже белорусского лидера и вовсе встретят на площади Тяньаньмэнь – в переводе «Ворота небесного спокойствия». Как раз здесь начнется государственный визит. Символично, – тут же отметят журналисты. Словно еще одно подтверждение взвешенности и стабильности в белорусско-китайских отношениях.

Николай Максимов, политолог:

Сейчас активно выстраивается многополярный мир, мы это видим. Что значит подписаны доверительные отношения? Это говорит о том, что Китай рассматривает Беларусь как надежного партнера.

Олег Ефремов, политолог:

Для нас взаимодействие с такой крупной державой как с точки зрения населения, так и того экономического, научного потенциала – это, несомненно, перспективный и, самое главное, наверное, очень важный партнер.

Не просто союзники – друзья. Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встречаются второй раз с начала года. А вот визит белорусского лидера в Поднебесную – девятый за историю отношений.

Кстати, насчитывают они практически четверть века. И все это время идут в гору. Растут товарооборот и глубина взаимодействия.

Пакет почти из трех десятков документов и совместная декларация. Партнеры доверительные, всесторонние, стратегические и взаимовыгодные. Таков самый «свежий» итог.

Те самые, тайные знаки дипломатии «акулы пера» искать будут в каждом жесте и даже похожем сочетании цветов. Впрочем, в таком, еще и письменном подтверждении дружбы, далеко не символизм – точный ответ. Беларусь – в четверке самых близких друзей.

Сергей Кизима, политолог:

Такого рода отношения – это очень узкий круг стран. Это либо страны, которые в силу каких-то факторов очень важны для Китая. Великобритания – один из главнейших центр мировых финансов. Ресурсная безопасность Китая – это Российская Федерация, в том числе. Если Пакистан, то это важный союзник в Азии. То, что небольшая по размеру и населению Беларусь, с небольшой достаточно экономикой, по мировым масштабам, получила тот же самый статус, это, конечно, знак большого уважения.

Китай – в лидерах мировой экономики. Неудивительно, что именно здесь взялись за амбициозный проект – строительство «Шелкового пути». Европейской платформой станет Китайско-белорусский индустриальный парк. Центр концентрации производств «завтрашнего дня».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В мире идет жестокая конкуренция, и, прежде всего – в экономике. И Китай правильно избрал тактику: определил направление «Шелкового пути». И в этом плане те государства, через которые будет проходить, скажем так, эта дорога «Шелкового пути», становятся друзьями Китая, потому что Китай инвестирует миллиарды долларов в экономику этих государств. Чтобы и эти государства развивались, чтобы они были дружественными. И нам надо там, в центре Европы, построить образцово-показательный технологический комплекс, чтобы другие страны Европы, увидев это, пожелали сотрудничать с Китаем.

В политике – индивидуальный подход, от кредитного сотрудничества переходим к инвестиционному, в торговле – зеленый свет для белорусской говядины и молока, да и акцент все больший на региональные точки роста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

$11 млрд – такова общая сумма контрактов. Потенциальных, возможных и реальных.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

В чем специфика этого государственного визита. В том, что еще раз все убедились, и отмечают эксперты: это личные отношения двух президентов. И это только помогает политике. Как глава государства сказал на встрече со студентами, о том, что Си Цзиньпин считает его единственным, с кем можно по-настоящему открыть душу. Если есть такое взаимопонимание, то оно помогает и в политике, и в экономических вопросах, в инвестиционных.

Такие взаимовыгодные отношения можно и нужно развивать. Интерес здесь обоюдный. Вот и на этот раз лидеры двух стран попрощались ненадолго. Ведь традицию частых встреч никак нельзя нарушать.