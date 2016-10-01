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Китай 1 октября отмечает День провозглашения КНР: поздравления направил Александр Лукашенко

01 октября 2016 13:27
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Новости Беларуси. Китай 1 октября отмечает Национальный праздник – День провозглашения КНР. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Главными стали поднятие государственного флага и церемония возложения цветов к памятнику Народным героям.

Накануне, в завершении государственного визита в Китай, Президент Беларуси также почтил память тех, кто отстоял независимость и суверенитет своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем провозглашения Китайской Народной Республики Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина: «С теплотой вспоминаю наш доверительный разговор в Ташкенте в июне 2016 года, а также радушный прием, оказанный белорусской делегации в ходе только что прошедшего государственного визита в Пекин. Высокую результативность визита обеспечило Ваше личное внимание к всестороннему укреплению партнерства Беларуси и Китая», – говорится в поздравлении.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество

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