Китай 1 октября отмечает День провозглашения КНР: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Китай 1 октября отмечает Национальный праздник – День провозглашения КНР. Торжественные мероприятия по этому случаю прошли на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Главными стали поднятие государственного флага и церемония возложения цветов к памятнику Народным героям.

Накануне, в завершении государственного визита в Китай, Президент Беларуси также почтил память тех, кто отстоял независимость и суверенитет своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днем провозглашения Китайской Народной Республики Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина: «С теплотой вспоминаю наш доверительный разговор в Ташкенте в июне 2016 года, а также радушный прием, оказанный белорусской делегации в ходе только что прошедшего государственного визита в Пекин. Высокую результативность визита обеспечило Ваше личное внимание к всестороннему укреплению партнерства Беларуси и Китая», – говорится в поздравлении.