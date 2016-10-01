«Доверительные, всесторонние, стратегические, взаимовыгодные»: итоги государственного визита Александра Лукашенко в Китай

Беларусь меньше Китая в 45 раз по территории, и в 145 – по числу людей. И валовый внутренний продукт нашей Синеокой во сто крат уступает далекой Поднебесной. Но отныне у Беларуси и Китая, у таких разных по величине стран, особый уровень стратегического партнерства.

Только три страны были в этом списке до недавнего времени – Великобритания, Россия и Пакистан. Теперь и наша республика. Солидная компания, не правда ли? Впору новый союз создавать. Только как в него впишутся исторически «заклятые друзья» Россия и Англия? Но поодиночке Китаю удается выгодно дружить с такими разными и, приятно понимать, что очень важными государствами.

Важность двухсторонних отношений Беларуси и Китая как флаг трепетала над Пекином в дни визита Президента Лукашенко. Наш специальный корреспондент Игорь Позняк рассказывает из столицы Китая, праздничной еще и потому, что сегодня День образования КНР.

Сегодня в Китае – главный государственный праздник – день провозглашения КНР. Он знаменует начало так называемой «золотой недели», когда миллионы жителей Пекина покидают город и уединяются с природой, чтобы достичь той самой гармонии.

Гармония во всем – в семье, на отдыхе, в бизнесе. Это у китайцев в крови. Эта молодая пара сегодня тоже достигла взаимопонимания и, непременно отогнав духов, скрепляет свой союз узами брака. Вообще, в отношениях китайцы не спешат. Говорят, партнера сразу узнать нужно и обязательно доверять. Минск и Пекин тоже дружбу не сразу построили.

Китайцы:

Я знаю, что Беларусь находится в самом сердце Европы. Для Китая сегодня очень важно найти надежного друга в этом регионе.

Я помню, в прошлом году Президент Лукашенко приезжал уже к нам на торжества. Это показывали в новостях, сейчас тоже по телевизору с интересом наблюдаю за его переговорами с Си Цзиньпином.

Государственный визит Александра Лукашенко в Китай начитается на центральной площади страны – Тяньаньмэнь – здесь происходит все самое главное. А потому любое действие отточено до мелочей.

Встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина – это встреча двух друзей. Очевидно это даже на расстоянии. Да и цвет галстуков намекает на взаимное доверие. Это слово сегодня прозвучит не единожды.

В последнее время Александр Лукашенко и Си Цзиньпин встречаются пару раз в год. И это уже традиция. На языке дипломатии факт весьма говорящий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После вашего визита в Беларусь в мае 2015 года мы очень интенсивно работали над совместным продвижением тех инициатив, которые были вами высказаны в Минске, и прежде всего экономического пояса «Шелкового пути». В этот период активно осуществлялись деловые контакты между нашими странами.

500 дней назад Си Цзиньпин посадил в Минске дерево белорусско-китайской дружбы. Сегодня время сверить часы.

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики:

Очень рад видеть, что достигнутые нами договоренности эффективно реализуются. Мы готовы вместе с вами заниматься единым планированием дальнейшего развития двусторонних отношений, чтобы придать им новый импульс на благо наших народов.

Но главный итог визита Президента Беларуси в Китай еще впереди. Вот главы государств лично ставят подписи под документом, без преувеличения, историческим. Отныне отношения двух стран характеризуют четыре прилагательных: доверительные, всесторонние, стратегические и взаимовыгодные. В большой политике такие слова на ветер не бросают.

Не все, что сказали друг другу Александр Лукашенко и Си Цзиньпин, услышат журналисты. Уединившись от всех, два лидера беседуют по душам около часа. И выходят в прекрасном настроении. Вот Си Цзиньпин получает из рук Президента Беларуси единственный пока в мире Орден за укрепление мира и дружбы.

В большой политике большое дело – личные отношения. Как ни крути, если два лидера ладят в частной жизни, то и в отношениях межгосударственных навряд ли черная кошка дорогу перебежит. Об этом Александр Лукашенко рассказывает уже китайским студентам.

Александр Лукашенко:

Посещая Минск совсем недавно, в прошлом году, Си Цзиньпин побывал на месте узлового пункта строительства этого «Шелкового пути» в направлении Европы. Имя ему в Беларуси – «Великий камень». И он назвал это место «жемчужиной» «Великого шелкового пути». А по дороге в Минск, когда мы возвращались, он мне сказал, что таких условий и таких мест нам никто в мире не предлагал. Теперь, говорит, мы видим, что Беларусь – это надежный, честный и порядочный друг, которых мы не имеем в мире.

А ещё позже один из членов политбюро, будучи у меня, сказал, что Си Цзиньпин только одному человеку может открыть свою душу в мире – это Президенту Беларуси. Это меня порадовало.

На полях государственного визита Президента кипит кропотливая работа. Вот глава Минского автозавода договаривается с китайскими партнерами о взаимной выгоде и непременно за чашкой хорошего зеленого чая. А вот представитель Белорусской калийной компании партнеров ищет не с пустыми руками. В этом яйце – жизнь белорусского экспорта.

Руслан Дрозд, представитель Белорусской калийной компании в Китае:

За последние несколько лет Белорусской калийной компании удалось значительно закрепиться на китайском рынке калия. В 2015 году мы стали поставщиком № 1 на китайский рынок и поставили более двух миллионов тонн калия. А эта цифра очень весомая и фактически рекордный показатель за последние 10 лет.

Конец сентября в Пекине – дни большой белорусско-китайской перезагрузки. Подписано около трех десятков соглашений. Два государства отныне декларируют новый формат экономики. Это переход от кредитного – когда Китай финансировал проекты – к инвестиционным отношениям.

Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Прямые иностранные инвестиции из Китая в прошлой пятилетке увеличились в 10 раз. То есть поступательное движение очевидно. Поэтому этот визит в том числе ознаменуется тем переходом от кредитно-инвестиционного сотрудничества к прямым инвестициям. Мы присматривались друг к другу. Мы в большей степени позиционировали кредитно-инвестиционное сотрудничество. Пришло время для того, чтобы осуществлять взаимное проникновение бизнеса.

Главным и самым выгодным совместным проектом был и остается «Великий камень» – та самая белорусская жемчужина на новом китайском «Шелковом пути». Слова Си Цзиньпина, произнесенные больше года назад в Минске, уже стали устойчивой метафорой.

Александр Лукашенко:

Нам надо там, в центре Европы, построить образцово-показательный технологический комплекс, чтобы другие страны Европы, увидев это, пожелали сотрудничать с Китаем. И чего бы нам ни стоило, мы построим этот высокотехнологичный парк. И этот проект будет реализован.

Сегодня белорусско-китайская дорога с двухсторонним движением нуждается в расширении. Перейти к решительным действиям Александр Лукашенко предлагает немедленно. И уже в ноябре приглашает китайского премьера посетить Беларусь.

На неделе в Пекине предсказали большое будущее белорусско-китайским отношениям. А оно, как известно, за молодыми. Найти общий язык помогут стройотряды. Александр Лукашенко приглашает молодых людей из Поднебесной с пользой отдохнуть в Беларуси.

Китаец:

Я рад, что у меня была возможность увидеть Президента Беларуси. Я считаю, что он очень уважаемый политик. Он активно продвигает развитие отношений между нашими странами.

Лимоны на территории белорусского посольства в Пекине нынче выдались на славу. А вот урожай хурмы в этом году не соберут – слишком влажным было лето. Зато зима обещает быть «жаркой» – многое нужно сделать в белорусско-китайских отношениях: открыть, построить и запустить.

Кирилл Рудый, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике:

Порядка 11 млрд – общая сумма контрактов потенциальных, возможных и реальных. Здесь важно их все реализовать и чтобы это было действительно взаимовыгодно. Так, как договорились лидеры.

Те, кто на «золотой неделе» не уехал из Пекина, гармонию ищут в городских парках. Си Цянь прохожих туристов зазывает знакомыми мелодиями.

В интернациональном репертуаре белорусского пока нет. К зиме обещает нам разучить «Купалінку».