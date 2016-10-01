Вера, Интернет, писатели, церковь, аборты и грехи: интервью главы Белорусской православной церкви программе «Картина мира»

Большое интервью «Картине мира» дал глава Белорусской православной церкви, Патриарший Экзарх, митрополит Минский и Заславский Павел. Христиане и католики, Интернет и Божий промысел, писатели, коммунисты и церковь, аборты и прочие грехи – говорили о разном.

Владыка, здравствуйте.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Здравствуйте.

К вам ведь можно обращаться и «Ваше высокопреосвященство». «Ваше высокопревосходительство» тоже можно? Это такое более светское обращение?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нет, у нас принято или «Ваше высокопреосвященство», или просто владыка.

Я почему спросил. Потому что, допустим, «Ваше высокопревосходительство» можно говорить и президенту, и послу. Вы ведь не посол церкви, Русской православной церкви. Вы сюда приехали, понятно, что подчинение Священному Синоду, патриарху. Но тем не менее вы как русский человек сегодня в Беларуси, наверное, должны отстаивать и быть всегда на стороне белорусской паствы.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, с момента решения Священного Синода я уже не думаю о предыдущих местах своего служения. Хотя в сердце, конечно, сохраняются добрые взаимоотношения, и память, молитвенные воспоминания. Но сегодня мой ответ и перед Богом, и перед церковью за белорусскую паству.

Дай Бог, конечно, каждой стране и многим странам таких отношений, в которых находятся Беларусь и Россия. Но у нас бывают: то Крым, то рым, то сыр, то нефть. И вам в этих светских политических делах нужно какую-то свою позицию иметь или нет?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я, если когда-то представляется мне возможность, при встрече с руководителями каких-то отраслей в России, всегда говорю: «Слушайте, ведь Россия и Беларусь – это Союзное государство. Нельзя нам сейчас все смешивать на какие-то экономические рельсы. Где-то как в семье надо чего-то простить друг другу. Должны быть добрые отношения. Тем более братский народ Беларуси, Союзное государство. Нельзя все сводить только на деньги и на какую-то коммерцию». Поэтому я переживаю, искренне переживаю, что не удалось там договориться, не удалось там. Хотя вмешиваться, конечно, напрямую не можем и не имеем права, да и бесполезно. Но там, где есть возможность, мне приходилось, приходится встречаться с некоторыми руководителями, я говорю: «Слушайте, к своему соседу, другу, брату надо же как-то по-доброму. Мы вдвоем, два государства – Россия и Беларусь». Тем более уже и договор есть, и все должно работать. Нет, где-то что-то кто-то песочек подбрасывает в этот механизм, начинает это скрипеть, искрить. Очень печально. Но всегда молюсь, чтобы был мир, согласие.

Отталкиваясь от названия нашей программы (она называется «Картина мира»), у вас уже сформировалась какая-то картина мира по отношению к тому, что происходит в Беларуси, как жизнь тут устроена, насколько она отличается от России, от Австрии, где вы служили, от Иерусалима?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, вот если бы вы спросили у меня три года тому назад или 2,5, после того, как я только приехал, тогда бы, наверное, более красочно вам ответил. А сегодня я вам скажу: «Вы знаете, у меня такое впечатление, как будто я всю жизнь живу в Беларуси, и все время тут служу». И поэтому сказать, что у меня какие-то сегодня острые чувства, по-моему, они уже притупились. Конечно, на меня очень большое произвело впечатление то, как люди в Беларуси приходят в храмы. Приходят семьями, муж, жена, дети, на праздники приходят вместе.

От Рязани отличается чем-то? В Рязани по-другому?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Очень. И не только в Рязани, вообще от России. В России редко когда можно встретить семью, приходящую в храм. Очень редко. К сожалению. А в Беларуси это норма. Это свидетельство о том, что семья – единого духа. Вместе. Вместе работают, вместе отдыхают, вместе молятся. Вот это чрезвычайно важно.

У нас часто семьи, особенно если муж (у нас же и православные, и католики, в Беларуси достаточно много католиков), если муж, например, или жена католичка, а другой член семьи православный, и в ту церковь, и в другую могут сходить. А как вы к этому относитесь?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, надо же учитывать и местоположение, и историю и государства, и народа. Наша церковь не стремится разделить людей. Хотя, как я сказал, люди все-таки должны быть единого духа. Очень плохо, когда люди противопоставляют вероучению взаимоотношения и наоборот. То, что касается католиков и православных, да, у нас очень много общего (все-таки и католическая церковь исповедует Христа как спасителя мира, как Мессию, как сына Божьего, то есть у нас основы очень серьезные, разделения, казалось бы, непринципиальные, с чего началось все), кто больше имеет власти – Западная или Восточная епархия или церковь. Потом уже пошло это на более глубокое разделение, на создание новых канонов, которые нехарактерны для православной церкви, которые относятся и к призыванию Святого духа, и схождению Святого духа, и относящиеся к Пресвятой Богородице. А в целом, в общем-то, мы же христиане, у нас одно Евангелие, у нас одни заповеди. И очень хорошо то, что люди не враждуют сегодня.

Сегодня Беларусь, наверное, как Россия является ярким примером, как могут жить вместе, в дружбе люди разного вероисповедания. Не враждуя.

Вы знаете, я вспомнил. Я долгое время жил в России, на Дальнем Востоке. И как-то брал интервью у архиепископа Владивостокского и Приморского (как-то так называлось, давно это было, не знаю судьбу человека), и он как-то сказал достаточно жестко: «Католики аки волки пришли на нашу землю». Но это было на Дальнем Востоке России, это советские времена еще были. Я думаю, что и вы даже так подумать не можете, и в Беларуси, естественно, такого отношения даже, может, у самого ортодоксального православного священника не может быть к католикам.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно, мы понимаем, что не будет будущего у того, кто не помнит свою историю. Но из истории все-таки надо извлекать самые положительные уроки. Были случаи, были во множестве, когда противостояли. И та же инквизиция, и после инквизиции сколько было случаев. А в Беларуси, знаете, XVI-XVIII века наполнены были страшными событиями борьбы униатов с православными. Это страшная история. А наша сегодняшняя задача – извлекая из истории все, что происходило, извлекать самое полезное. Не то враждебное, которое было там, и не вспоминать сегодня. Были проблемы, но сегодня ведь надо как-то загладить эти проблемы, надо идти дальше.

Встреча Патриарха Кирилла с Папой Римским на Кубе – это историческое событие?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Конечно.

Что за этим может последовать?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Как сказал Святейший Патриарх, встреча произошла в нужное время и в нужном месте. Действительно, на протяжении существования русской церкви глава русской церкви никогда не встречался с Папой Римским. Так что это действительно историческая встреча. В этой встрече не обсуждалось никаких богословских вопросов, споров каких-то. Вопрос касался нынешнего положения христиан. И на Ближнем Востоке, и в Северной Африке. И, как мы сегодня видим, страшные явления происходят с христианами, которые живут на этих территориях. Сотнями, тысячами изгоняются христиане и уничтожаются. Сегодня огромное количество людей только по вероисповеданному признаку были уничтожены в этих регионах. И, конечно, еще одна очень важная тема была затронута – это униатство. И в декларации было очень четко обозначено, что униатизм не является средством примирения христиан Запада и Востока. Сегодня на уровне Папы и Патриарха Московского это явление было осуждено. Так что не является средством достижения единства между христианами. Это очень важно.

Почему я вас об этом спрашиваю. Поскольку у нас телезрители и православные, и католики, может, им тоже интересно знать вашу позицию. С Тадеушем Кондрусевичем, может, и чайку можете где-то попить.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

И не только чайку. Мы так и встречаемся, и общаемся на разных мероприятиях. И еще раз хочу сказать. Вы знаете, мне ведь приходилось встречаться с разными людьми. И когда я иногда встречаюсь сегодня даже с православными, которые осуждают встречу Папы и Патриарха, я всем говорю: «Друзья мои, но ведь там не затрагивалось никаких богословских вопросов. Там вообще не стояло темы вероучительной. Это была встреча». «Нет, вы знаете, вот сейчас якобы мы все стали католиками». Да совсем нет. Я им говорю: «Слушайте, вот Патриарх встречается с мусульманским лидером. Те общаются и на Всемирном русском соборе. Там и католики, там и мусульмане. И что же, мы теперь все мусульмане? А Патриарх встречается с Зюгановым, с лидером Коммунистической партии. И что же, мы все теперь, после этого, коммунисты стали?»

Уже коммунисты другие. Кстати, как вы относитесь, я наблюдал в 1991 году, после 1991 года, когда коммунисты, такие антирелигиозные люди, вдруг начали ходить в церковь, креститься где-то? Вдруг произошла такая перемена. Это какая-то конъюнктурщика или вы считаете, что это нормально?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, пытались осудить и Ельцина, и всех, кто вчера был коммунистом, а сегодня стали ходить в храмы и стоять со свечками. Их осуждали. Я всем говорю: «Друзья мои, вы их не осуждайте. Они были воспитаны в этом. Да, они воспитывались, считали, что это правильная идеология, и единственная правильная. Но ведь чем отличается человек от животного? Он разумное существо. Человек – это разумное существо. Он понял, что идет не туда. Надо идти другим путем. Разве это плохо?»

Коммунизм, по сути, может, я утрирую, тоже был религией. Вы часто рассказываете о том, что даже комсомольцем не были, но вот я как-то был в силу своей биографии комсомольцем и коммунистом. По сути, моральный кодекс строителя коммунизма, извините, был нагло списан с библейских заповедей.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

В этом случае вспоминаю одного своего знакомого, теперь уже покойного. Как-то я приехал к нему в гости, мы с ним много, долго общались до этого. Он все время пытался со мной (знает, что я священник), пытался на богословские темы говорить. Очень интересный был человек, Владимир Иванович был такой. И вот он мне как-то, приехал я к нему в гости, говорит (а он всегда меня звал Павликом): «Павлик, мы с же с тобой одно дело делаем». Я говорю: «Владимир Иванович, как мы можем с вами одно дело делать? Вы до сих пор остаетесь коммунистом убежденным. Я священник православный». Он говорит: «Павлик, ты читал когда-нибудь кодекс или устав партии коммунистической?» Я говорю: «Никогда не читал, не держал». «Сейчас, подожди». Вот он мне приносит эту книжечку, такую небольшую брошурочку, перелистывает и говорит: «Смотри: «Коммунист должен вести борьбу с религиозными предрассудками». Вы, священники, ведете борьбу с религиозными предрассудками?» Я говорю: «Да, ведем». Он говорит: «И мы ведем. Я ж тебе говорил, Павлик, мы с тобой одно дело делаем». Он говорит: «Здесь же не написано, что мы должны вести борьбу с Богом». Бессмысленно вести борьбу с Богом, совершенно бессмысленно, потому что я вот так беседую с людьми, говорю: «Вы обратите внимание, чем наше общество боролось с Богом, какими средствами. И каких результатов достигли». Ведь боролись как с Богом? Ведь не с Богом боролись. А с тем, что было осязаемо и видимо. Разрушали монастыри, разрушали храмы. Слушайте, бороться с Богом через разрушение культурных ценностей – это же безумие, правда? Как один, знаете, в советское время боролся с Богом, принародно говорит: «Я вашего Бога сейчас уничтожу». Взял икону, взял топор и топором прилюдно разрубил икону. И говорит: «Вот я вашего Бога разрубил. И Бог меня за это не накажет». И подходит местный житель и говорит: «Миленький, да как тебя еще наказывать? Ты же разума лишен. Ты же не Бога разрубил, а культурную историческую ценность».

Можно я к вашей фразе вернусь – «Павлик, мы одно дело делаем»? Вы с Президентом встречались на прошлой неделе. С Александром Григорьевичем какое-то одно дело делаете? С государством. Церковь и государство.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, конечно, делаем. Мы дополняем друг друга. Но и, слава Богу, в Беларуси церковь не отделена от государства так, как это в России, или как это было в Советском Союзе. Да, мы не вмешиваемся в политические дела государства. И слава Богу, в этом нет необходимости. Но сегодня государство помогает церкви Беларуси, помогает в деле реставрации храмов и каких-то других исторических и культурных ценностей, и помогает нам в деле воспитания, образования духовного. Это чрезвычайно важно.

Была фраза Президента: «Я рассчитываю на вашу активную позицию в общественной жизни».

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Да, это чрезвычайно важно, хотя у нас, конечно, ограничены возможности. Вот мы с вами сегодня перед телекамерами работаем, мы знаем, что нас увидят, может быть, тысячи, сотни тысяч человек, а, может быть, и больше. А вот в храмах мы такой возможности не имеем, потому что в храме сколько собирается людей. 100, 500, тысяча. То есть наши ресурсы несколько ограничены, но мы все равно продолжаем заниматься воспитанием людей, молодых людей. Вот это чрезвычайно важно. Не хватает, может быть, только нашего участия в самом раннем возрасте заниматься воспитанием детей. Помогать, может быть, в детских садах, школах. Это и есть очень ограничено, этого сегодня очень не хватает.

Чтобы с молодежью работать и чтобы не 500, тысяча человек приходило в церковь, а расширить этот круг общения, учитывая сегодняшние реалии, хочешь или не хочешь, нужно прибегать к помощи Интернета. Я знаю, что вы противник Интернета, социальных сетей.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нет, я не то, что противник, нельзя так сказать, что я противник. Я за то, чтобы, знаете, Интернет был чистый. Ведь не все же пользуются одинаково Интернетом. Точно так же, как не все люди пользуются топором, ножом. Кто-то режет продукты, готовит какую-то пищу для людей, кормит людей, а кто-то использует нож совсем для других целей. Точно так же и Интернет. К сожалению, там очень много грязи, такого, что разлагает людей. Наверное, должен быть какой-то фильтр, который не должен разлагать людей, пользуясь слабостями человеческой природы, страстями, грехами, а чтобы он нес доброе, чистое, вечное, святое. Поэтому я с телевидением общаюсь, и с Интернетом. Там можно столько хороших книг прочитать, найти, посмотреть. Слушайте, там то, что есть в библиотеках, практически все есть в Интернете. Просто надо правильно использовать. Но когда мы говорим об Интернете и о том, что можно через Интернет призывать людей к Богу, тут крен такой происходит. Можно призывать, но встреча с Богом все-таки может и должна происходить не в Интернете. В храме Божьем происходят встречи человека с Богом. Как нигде в другом месте в храме WI-FI работает, знаете, связь с Богом, как нигде лучше. В храме как раз сосредоточено действие божественной благодати, в храме совершаются святые таинства. В Интернете их нельзя совершить. А в храме можно и нужно. Тогда, знаете, продолжая на эту тему разговор, тогда пусть люди и святую воду пьют в Интернете. Да, попробуйте. Не получится.

Говоря о том, кто ведет людей к вере, кто общается с людьми – о священниках. В Белорусской православной церкви все ли священники белорусы? Иногда и государство, и Президент упрекал, в основном католическую церковь, что у них много священников приезжает из Польши и здесь работает, на территории Беларуси. А вот в Белорусской православной церкви?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

У нас, конечно, большинство местные жители. Хотя, знаете, мы не должны стремиться делать разграничение какое-то. Самое главное и самое важное, чтобы даже если священник приедет из России или из какой-то другой страны, чтобы он служил Богу, людям и отечеству в том, котором он находится.

Это вы, наверное, на себя проецируете. Я никакого намека не делал.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нет. Вы знаете, но я вам сказал про себя, для меня не существует уже никаких границ, для меня существует решение Священного Синода. Священный Синод определил и мне каждый раз, когда меня куда-то назначают, говорят: «Вот это ваше место служения, и вы должны делать все с таким расчетом, что вы здесь и закончите свой земной путь».

Вы ведь, насколько я знаю, из Рязани не очень хотели уезжать, приезжать в Беларусь. Было такое?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Да, было такое. Но вы понимаете…

Но вам близка рязанская земля или вы с какой-то опаской?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нет, я вам сегодня скажу, что из Беларуси не хочу уезжать, мне здесь тоже нравится. Понимаете, мне везде нравилось, куда меня направляли. Но самое главное, что я не работал на какого-то чужого дядю. Будь то в Иерусалиме, я работал для благо той страны, где я жил. Мы же ничего против Израиля не делали. Я ничего не делал против Америки, когда я там служил, я ничего не делал против Австрии и Венгрии, где я служил, сегодня я ничего не делаю против Республики Беларусь. Я тружусь во славу Божию и во славу отечества, во славу народа.

Для нас Рязань, я все-таки вернусь к Рязани, это что – рязанское ВДВ, многие белорусы знают Высшее десантное училище, и Сергей Есенин. Вы, кстати, стихи Есенина читали, он же безбожник, хулиган такой был?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

О нем разные есть мысли, у него что-то было и хулиганистое, но я вспоминаю одного нашего заслуженного профессора – Алексея Ивановича Георгиевского – который лично знал Сергея Есенина. Так он нам говорил: «Вы молитесь за Сережу, он не самоубийца. Он не самоубийца, его убили по причине ревности какой-то, зависти».

Но то, что он проповедовал в стихах…

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вы знаете, такое мальчишество, к сожалению. Знаете, мы все спотыкаемся, мы все грешим, но вот тот человек, который имеет выход на большую аудиторию, его грех приумножается, к сожалению. Знаете, вот он приумножается, и его и покаяние должно быть общественным. Если он нахулиганил публично, то и покаяние должно быть публичное. И то, что он внес такую бациллу, раздражитель какой-то, тлетворную бациллу, она же тоже влияет на людей отрицательно. Вот это печально.

Может быть, он там какую-то болезнетворную бациллу внес, а вот другой, допустим, писатель – Лев Толстой, наверное, более позитивную бациллу в общество вносил. Есть такое произведение – «Отец Сергий» – наверное, вы его читали, и я достаточно во взрослом возрасте, о том, как светский человек стал священником и он всю жизнь боролся с искушениями, палец себе рубил, чтобы не согрешить с доступной женщиной, и где-то спустя годы он все-таки поддался какому-то искушению. Вы ведь ведете тоже такой очень правильный образ жизни. Какие-то искушения у вас бывают? Вам приходится бороться с какими-то соблазнами? Какие соблазны самые страшные для вас?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вот так сказать, что есть такое что-то смертное, мы всегда в этом случае говорим: «Знаете, птица маленьким коготком, если попадет только, или в лапы зверя, или в капкан, вся птица погибает». Не надо, знаете, сразу рубить голову, достаточно коготок только в капкан засунуть – и можно от этого погибнуть. Поэтому, когда мы говорим о грехах, то они все, любой грех – он смертный, поэтому любой грех страшен. И у каждого человека самые-самые разнообразные грехи, и каждому приходится бороться. Я – не исключение, я не ангел, поэтому я тоже могу спотыкаться и спотыкаюсь. Но самое важное и самое главное качество, которое должно присутствовать в каждом человеке – это чувство осознания своего совершенного проступка и стремление изгладить это, и спросить у Бога прощения, покаяние должно быть, изменение своего внутреннего мира. Покаяние заключается не только в том, чтобы я пришел в таинство исповеди, рассказал. Нет. Покаяние – это преображение моего внутреннего мира. Я должен понять, что я сделал плохой поступок, неправильный. Прости меня, Господи, я постараюсь больше этого не делать. Вот это должно у каждого человека – и у монаха, и у епископа, и у простого меренина, и у священника.

Что касается Льва Толстого, как вы говорите, что у него много было положительного. По сравнению с Сергеем Есениным его нельзя ставить на одну площадочку. Сергей Есенин, если и был хулиганистым, то он был хулиганистым по своему образу жизни, по натуре. Но он не боролся с Богом так, как боролся Лев Толстой, который противопоставил себя Богу, который говорил, что если бы не пришел Иисус Христос, я бы дал вам Евангелие. И он дал это псевдоевангелие людям – это богоборчество самое откровенное. Церковь его отлучила от церкви. И, знаете, когда мы говорим о том, что его предали анафеме, проклятию, а ничего здесь такого коварного со стороны церкви не было. Мы неправильно, может быть, понимаем само значение, смысл «проклятия». Бог проклял Адама и Еву после их грехопадения, когда их изгнал из Рая. Что это значит? Это не значит, что он пожелал им зла, смерти. Нет, совсем нет. Проклял он, то есть он отнял у них свое благословение. Не будет уже, простите за выражение, той лафы, которая была у вас в Раю, вам только надо было прославлять Бога и говорить: «Слава тебе, Господи, Богу слава!», и все, и Господь вам все давал. А теперь за свои преступление у вас отняли это благословение, теперь вы сами должны трудиться, в поте лица будете есть хлеб свой. И мало того, теперь вы, нарушив эту заповедь, обрекли сами себя на болезни, скорби и даже смерть. Вот, понимаете? И то, что касается анафиманствования Льва Толстого, это не пожелание ему смерти или чего-то плохого. Это, знаете, вот такое информационное сообщение всему миру, всем православным: «Будьте внимательны! У Льва Толстого некоторые произведения несут такое зло, пристрастившись к которому вы можете лишиться возможности общения с Богом». Кто хочет спастись, вот эти произведения не читайте – они губительны для вашей души. Вот, что значит.

Читать надо. Просто выводы нужно делать, наверное.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Не все читать.

Великие произведения с точки зрения литературы.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Вот сегодня, если я, христианин, знаю, что там ничего хорошего нет, зачем я буду еще раз глотать эту гадкую пилюлю? Зачем она мне нужна?

Хорошо, давайте еще об одном запрете, который вообще не имеет отношения к литературе. На днях появилось сообщение о том, что Патриарх Кирилл присоединился к обращению о запрете абортов в России. Ваше мнение?

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Чрезвычайно важное решение. Я двумя руками поддерживаю это решение Святейшего, его подписание. О чем не идет речь? Не идет речь о том, что какая-то критическая ситуация с женщиной и надо срочно сделать (показания совершенно очевидные медицинские), надо сделать – в этом нет запрета. Вы знаете, в советский период времени аборт вообще не считался грехом. Знаете, я иногда говорю, что доходило до того, что встречаются две женщины, и одна другой говорит: «Знаешь, «залетела» я». «Залетела? Так сходи почистись». Понимаете во что превратилось вот это дело. А ведь это убийство. И убийство во чреве матери, если хотите, можно поставить на одну платформу, как убийство с отягчающими обстоятельствами. Если взрослый человек может защититься, подать в суд, посвистеть, покричать, то что может сделать или противостоять этот младенец в утробе матери? Ничего. Немощный, слабый, он только вот-вот, и его убивают во чреве матери. Ради чего? Только лишь загладить какой-то свой проступок, измену своему близкому человеку. И идут на это. Идет массовое убийство. Это страшный грех. И почему происходит такое настроение у людей, почему они обратились к Святейшему? Сам Святейший поддерживает эту идею. Идет речь о том, что сегодня абортация, или операция, которая производится, она производится на потоке. И производится за счет…

Медицинский страховки.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Медицинский страховки. То есть, получается, сегодня каждый может сказать: «Я же налоги плачу, значит я становлюсь соучастником этого массового убийства детей в утробе матери. А я не хочу этого. Я плачу налоги, я хочу, чтобы мои налоги шли на развитие государства, на укрепление государства, на содержание нуждающихся людей. А мои деньги, мои заработанные деньги идут на убийства. Я не хочу». Поэтому задача церкви сегодня – сделать все возможное, чтобы вывести эту операцию из этих страховых обязательств людей. Но а если говорит кто-то, что пойдут люди к частным лекарям, частным медикам, пусть идут. Но это будет уже на их совести. Они будут убивать. Это будет на их совести, но не на совести общества или всех жителей государства. Вот это очень важно.

Интереснейший вы человек, собеседник. Можно бесконечно продолжать этот разговор.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Спасибо.

Может быть, на этом месте мы прервемся для того, чтобы когда-нибудь еще продолжить разговор.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Да не когда-нибудь Давайте почаще.

Спасибо, владыка.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Спасибо вам.