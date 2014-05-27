Беларусь теряет деньги из-за «расхлябанности» в сельском хозяйстве. Президент требует «всех перевести на военное положение»

Новости Беларуси. Президент требует соблюдения железной дисциплины при заготовке кормов. Об этом глава государства заявил во время посещения хозяйства Шипяны Смолевичского района.

27 мая Александр Лукашенко был с рабочей поездкой в Минской области. В центре внимания главы государства – проблемы кормопроизводства и повышения эффективности животноводства.

Президент побывал на кормовом поле хозяйства, а также посмотрел технику белорусского производства.

В настоящее время для эффективного проведения заготовки кормов нужно максимально использовать благоприятные погодные условия. Ведь, по словам президента, порой из-за безответственности теряются деньги.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Таких погодных условий, как в эту весну, мы не имели в жизни вообще. С зимовки вышли почти 100% озимые в прекрасном состоянии, время нам дало посеять яровые культуры, весна – лучше не придумаешь. Парниковый эффект. Вот мы стоим – парник. Развитие идет прекрасно. Главный вопрос сейчас – химпрополка. Потому что такая влага способствует быстрому прорастанию сорняков. Поэтому надо защитить растения. Вот это железобетонно надо сделать! Железобетонно! Не глядя ни на ранги, ни на звания, ни на что. Если мы это не сделаем, мы потеряем урожай. Мы в траве оставим за собой весь хлеб.

Всех перевести на военное положение к уборке, особенно хлебов. Потеряем – не возьмем. То же самое касается и заготовки кормов. Мы договорились: все мы мобилизованы на заготовку кормов. Хватит потом ходить и говорить, что у нас коровы хромают, желудок у них не такой, сердце болит. Почему? Потому что мы структуру кормов нарушили и не готовим корма так, как надо для животного. Кормим этой кислотой. Силос – это кислота. Ну как можно кислотой накормить скотину? Поэтому сенаж. И, я думаю, не надо упражняться с сеном. Предки были не дураки, когда готовили приличное количество сена для того, чтобы кормить перед растелом ту же корову и теленка поставить на ноги. Так или нет? Поэтому сено, сенаж, естественно, от силоса никуда не уйдем, но структура должна быть та, которая разработана в Минсельхозе.

Скажу уже отдушину: в этом году это такой переходный период, близко к тому, что вы спланировали. На будущий год железобетонно мы должны действовать по заданной структуре кормов. Надо сенаж столько, такой. Надо бобовых культур, сенаж такой – такой должен быть. Надо силоса столько – значит столько и не больше. И хватит упражняться. За это в уголовном порядке будут нести ответственность от руководителей, специалистов, до премьер-министра. Ты – главная фигура, губернатор. Я еще раз повторяю: это ваша зона ответственности!

Мы все знаем, как делать, но из-за расхлябанности мы порой теряем огромные деньги. Вот сегодня посчитал Мясникович: мы фактически, если бы нормально работали, плюс бы 7 трлн еще денег получили. Это только на молоке. А всего 14 трлн. Так это такой расчет. А считай – 20. Вот, 20 трлн – это те деньги, которые сегодня нужны. И ходить не надо ни у кого просить. Вот если этого не будет, никакого движения в сельском хозяйстве навстречу быть не может. Вы просто сами себе введете диктатуру на селе. Мы не можем больше, вкладывая огромные деньги, прощать бесхозяйственность. Поэтому защитить растения и подготовьтесь к уборке хлебов железно. Есть комбайн – он должен быть на линейке готовности. И, потом: рапс мы сеем. Убирая, сеем следом. Поэтому надо отрегулировать все, чтобы мы рапс собрали по максимуму.

Речь зашла и о проблемах свиноводческой отрасли.

Глава государства потребовал от Правительства решить проблему с мясом свинины.

Ведь сегодня оно выросло в цене. Поэтому в ближайшее время поголовье необходимо восстановить, а до зимнего периода все свинокомплексы должны быть наполнены.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы не ходите на рынки и не видите, как сегодня в цене выросла свинина. И то, что ты повыбивал, повырезал свиней, вы не подумали о том, чтобы там засмажить, засмалить, выжечь все, произвести дезинфекцию, отремонтировать эти помещения, пустить туда скот.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В Витебской области первой отрабатываем, как Вы говорили, все выжжено, вычищено.

Александр Лукашенко - Михаилу Мясниковичу:

Что за проблема всей страной 9 комплексов? Бросьте туда военных, милицию, полицию, сами идите вставайте, но 9 комплексов должны дезинфицировать и немедленно заселить скотом.

Значит, Михаил Владимирович, в Правительстве на контроль. До зимнестойлого периода они все комплексы должны наполнить свиньями. Для того, чтобы решить проблему мяса свинины. Что за проблема? Это скороспелое мясо, это же не быка вырастить, что ему надо 18 месяцев. Это в течение года можно восстановить поголовье. Мы об этом договаривались. Вы видите, что люди бегают (у нас же не мусульмане), дай свинину, детей кормить сегодня нечем. Поэтому поголовье должно быть восстановлено.

Мозгов не хватает и ответственности, вот и все!

По свинине восстановить прошлый уровень сельского хозяйства и превзойти!

О проблемах кормопроизводства и повышении эффективности животноводства продолжили разговор на совещании. Сегодня главная задача обеспечение качественными, сбалансированными по группам и недорогими кормами. Это поможет получить более существенный экономический эффект. Ведь отрасль действительно значимая для экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На долю животноводческой продукции приходится более 75% выручки сельхозорганизаций и почти 66% аграрного экспорта.

Обеспокоенность сегодня вызывает новая инфраструктура отрасли. Комплексы и фермы, по словам главы государства, используются неэффективно.

Александр Лукашенко:

Именно несовершенство нашего кормопроизводства является главной причиной невысокой эффективности всего животноводства. То есть плохие корма – нет мяса, молока. В том объеме, который нам надо иметь. Я попросил, чтобы это совещание было проведено в полевых условиях. Это вызвано как оперативной обстановкой (начало кормозаготовок), так и общей ситуацией в развитии того самого животноводства.

Особо хочу подчеркнуть значимость этой отрасли для нашей экономики. Нм долю животноводческой продукции приходится более 75% выручки сельскохозяйственных организаций и почти 66% (в прошлом году это почти 4 млрд долларов) нашего аграрного экспорта. 4 млрд экспорта – это животноводство. Мясо и молоко. При этом нельзя забывать, что в структуре стоимости продукции животноводства доля кормов составляет более 57%. Сейчас задача состоит в том, чтобы, обеспечив наше животноводство качественными, сбалансированными по группам животных и недорогими кормами, получить более существенный экономический эффект. А это деньги, которые очень нужны нашему селу, и деньги немалые. По оценке Министерства сельского хозяйства, если бы в 2013 году мы расходовали корма с их нормативной отдачей, то смогли бы произвести свыше 2 млн тонн молока. Или дополнительно – свыше 6 трлн рублей. При экспорте продуктов из этого молока мы бы могли выручить еще полтора млрд долларов. Вот наши потери.

Однако в молочной отрасли, являющейся базовой по доходности для большинства хозяйств страны, наметилась негативная тенденция. За прошедшие три года ни одной областью не выполнено задание республиканской программы развития молочной отрасли. В текущем году удои молока от коров уменьшился более чем на 60 кг, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за короткого репродуктивного периода коров недостаточно поголовья молодняка для воспроизводства поголовья дойного стада.

Меня беспокоит и то, что новая инфраструктура отрасли (комплексы и фермы), на создание которой затрачены триллионы финансовых ресурсов, используется неэффективно.

Аграрии признают — производство кормов в Беларуси «хромает». Качество и энергетика их низкая. Убирают, часто нарушая технические регламенты и сроки. А потом подправляют результаты на бумаге. Это уже Госконтроль констатирует «приписки».

Президент поручил в самые оптимальные сроки справиться с заготовкой кормов. Понятно, что область области рознь. Но в целом до 10 июня эта работа должна быть сделана. Даже если работать придется без отпуска и выходных. Это касается всех — от механизаторов до губернаторов.

В разговоре глава государства анонсировал, что в ближайшее время отправится с рабочими поездками по Витебской и Гродненской областям. Где в том числе еще раз вернутся и к теме животноводства. Под контролем будут и результаты заготовки кормов.