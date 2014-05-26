Внеочередные выборы президента Украины прошли в один тур. По предварительным итогам лидирует бизнесмен Петр Порошенко

Новости Украины. Внеочередные выборы президента Украины прошли в один тур. По предварительным итогам голосования с большим отрывом лидирует бизнесмен Петр Порошенко. За него свои голоса Отдали более 54% избирателей. На втором месте экс-премьер страны Юлия Тимошенко — у нее 13 с лишним процентов. Замыкает тройку лидеров Олег Ляшко из «Радикальной партии» Украины. Политик набрал чуть более 8%. Как сообщает ЦИК, явка избирателей превысила 60%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередные президентские выборы в Украине многим запомнятся, в том числе очередями за бюллетенями. На некоторых участках даже продлили время работы. Это заметили и наблюдатели от нашей страны.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я лично в 20.30-20.40 вечера проходил мимо избирательного участка, который находится недалеко от нашей гостиницы, там еще люди голосовали, то есть наплыв людей был очень большой.

Что касается явки, исключением, впрочем, ожидаемым, стали данные с востока Украины. Там по-прежнему неспокойно.

В день выборов в Луганской области после захвата неизвестными бюллетеней для голосования произошла перестрелка. Погиб человек. В Донецке захвачен аэропорт и отель с иностранными журналистами.

Так что подсчет голосов в этих и других регионах страны ведется фактически на фоне боевых действий.

Жители Украины:

Первым делом новый президент должен помочь Украине наладить экономику, а во-вторых, сосредоточить внимание на восточной Украине и не посылать молодых ребят на смерть.

Надо с олигархами, с коррупцией разобраться – основное и, естественно, чтобы с восточными регионами решить вопрос.

Окончательные итоги президентских выборов ЦИК Украины официально объявит в начале июня, но уже понятно: второго тура не будет! С серьезным отрывом предсказуемо лидирует Петр Порошенко. Миллиардер с неплохим политическим досье, по данным ЦИК, получил более 53% голосов избирателей, серебро президентской гонки – у Юлии Тимошенко – более 13% и почти 8,5% — у лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Кстати, сорвать подсчет голосов не единожды пытались хакеры.

Михаил Охендовский, председатель Центральной избирательной комиссии Украины:

Что касается хакерских атак, они не прекращались. Как мне известно, были случаи перебоев электричества, не вовремя открылись некоторые избирательные участки. Но в целом, голосование, за исключением Донецкой и Луганской областей, прошло спокойно.

Ольга Петрашевская, СТВ:

У нового президента Украины едва ли будет время на политическую раскачку. Не та ситуация. Непростая обстановка в регионах, экономические проблемы, да и Майдан, пусть и меньшим составом, но до сих пор стоит. И все же, самой сложной задачей для новоизбранного украинского лидера, станет возвращение доверия народа руководству страны.