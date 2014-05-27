Новости Беларуси. Беларусь и Австрия планируют создать совет делового сотрудничества. Об этом 27 мая шла речь на бизнес-форуме в Минске. Он собрал представителей двух десятков австрийских компаний.

Среди наиболее интересных направлений сотрудничества – машиностроение и металлообработка, энергетика, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристоф Ляйтл, президент Федеральной палаты экономики Австрии:

В Беларусь уже вложено несколько сотен миллионов инвестиций из Австрии. Ежегодный товарооборот между нашими странами составляет около 300 млн евро. Проекты австрийских компаний реализованы в самых разных областях: это машиностроение, логистика и транспорт, экологические технологии. Эти проекты успешно реализуются именно в сотрудничестве с белорусскими партнерами.