Петр Порошенко избран президентом Украины, а в Донецке продолжаются бои за аэропорт и вокзал

Новости Беларуси. Петр Порошенко избран президентом Украины. Об этом заявил глава Центризбиркома. После обработки 95% протоколов за него проголосовали почти 55% избирателей.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко набрала около 13%.

Окончательные результаты выборов огласят не позднее, чем через три дня после получения последнего протокола.

Тем временем тревожные сообщения всю ночь приходили из Донецка. Там до утра не прекращались бои за аэропорт и железнодорожный вокзал. Точных сведений о количестве жертв и пострадавших пока нет.

Под огонь украинских силовиков попал грузовик и машина скорой помощи, в которых находились раненые. В Донецке объявлена срочная мобилизация всего медперсонала.

Боевые действия разворачивались и в Славянске. В ходе обстрела погибли трое мирных жителей, около десятка ранены. На данный момент в городе затишье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.