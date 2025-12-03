Психолог: Беларусь предлагает не только технологии, но и обучение, это черта равноправия белорусско-международных контактов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Равноправный формат отношений предполагает, что ни одна из сторон не пытается доминировать над партнером. И даже оказав другому посильную помощь, никто не стремится использовать этот факт в качестве инструмента влияния или дальнейшей манипуляции. В то же время оказание любого рода услуг, помощи или наличие более развитых навыков нередко ставит одного из партнеров в позицию «над». Ценностно-мотивационный аспект помогает вернуть баланс. Ведь нет ничего необычного в том, что каждый из двух партнеров обладает своим уникальным набором умений и навыков.
Кардинально в ином ключе развиваются отношения, когда в целях одной из сторон – доминировать. Этот прием довольно распространен, как в человеческих отношениях, так и в межгосударственных. Ведь не бывает так, чтобы человек умел все, точно так же и разный потенциал государств – это норма.
Наглядную ситуацию мы можем наблюдать по ходу того, как на данный момент проходит командировка Александра Лукашенко по странам Юго-восточной Азии, Северной Африки и на Ближнем Востоке.
Отличительной чертой равноправия белорусско-международных контактов является то, что, обладая более развитым навыком или возможностью, Беларусь предлагает не только свою продукцию и технологии, но так же и обучение: «Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот», – сказал Александр Лукашенко, встречаясь накануне с премьер-министром Алжира.
Алена Дзиодзина:
В подобном ключе Президент говорил и в Омане, аналогичный формат отношений он предлагал Мьянме, где Беларусь, уже обладая определенными навыками, знаниями и ресурсами в какой-либо области, готова делиться, чтобы придать торгово-экономическим отношениям импульс: «Мы готовы не только продавать свою продукцию в Мьянму – мы готовы с вами создавать совместные предприятия по интересующим вас направлениям. И готовить специалистов под те технологии, которые мы передадим», – подчеркнул Александр Лукашенко по ходу встречи с главой правительства Мьянмы.
Возвращаясь к вопросу о равноправии, стоит особенно подчеркнуть, что наличие предмета, но неумение им воспользоваться, автоматически делает человека зависимым от знаний и навыков тех, кто умеет. Если мотивом взаимодействия выступает манипуляция, то неумение партнера становится на руку, и в необходимый момент на его поведение можно воздействовать.
Но если в приоритетах стоят равноправные отношения, мы предлагаем возможности научиться владеть предметом самостоятельно. Ведь в перспективе наличие новых навыков способно открывать горизонты для обеих сторон одинаково.
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