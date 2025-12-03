Психолог: Беларусь предлагает не только технологии, но и обучение, это черта равноправия белорусско-международных контактов

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Равноправный формат отношений предполагает, что ни одна из сторон не пытается доминировать над партнером. И даже оказав другому посильную помощь, никто не стремится использовать этот факт в качестве инструмента влияния или дальнейшей манипуляции. В то же время оказание любого рода услуг, помощи или наличие более развитых навыков нередко ставит одного из партнеров в позицию «над». Ценностно-мотивационный аспект помогает вернуть баланс. Ведь нет ничего необычного в том, что каждый из двух партнеров обладает своим уникальным набором умений и навыков.

Кардинально в ином ключе развиваются отношения, когда в целях одной из сторон – доминировать. Этот прием довольно распространен, как в человеческих отношениях, так и в межгосударственных. Ведь не бывает так, чтобы человек умел все, точно так же и разный потенциал государств – это норма.

Наглядную ситуацию мы можем наблюдать по ходу того, как на данный момент проходит командировка Александра Лукашенко по странам Юго-восточной Азии, Северной Африки и на Ближнем Востоке.

Отличительной чертой равноправия белорусско-международных контактов является то, что, обладая более развитым навыком или возможностью, Беларусь предлагает не только свою продукцию и технологии, но так же и обучение: «Мы должны научить ваших людей этим технологиям и за счет этого увеличить наш товарооборот», – сказал Александр Лукашенко, встречаясь накануне с премьер-министром Алжира.