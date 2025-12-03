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Что будет в моде этой зимой? Минчанки поделились мнением

03 декабря 2025 12:13
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Что будет в моде этой зимой? Минчанки поделились мнением -1

Я работаю блогером, поэтому у меня каждый день все разное. Но в основном, когда мне никуда не надо, то я выгляжу примерно вот так. Вообще, сейчас Новый год, мне очень нравится эта история, которая начинает появляться в магазинах, это пайетки. Наконец-то все вещи начали быть приталенными.

Что будет в моде этой зимой? Минчанки поделились мнением -3

Бомбер позволяет как-то свободнее двигаться, при этом его можно адаптировать в любой образ, даже как-то неважно: это больше спортивное или что-то классическое. Я люблю добавлять акцентные вещи, например, шарфик. Этот шарфик, кстати, вообще от моей бабушки, греет бабушкиной любовью.

Что будет в моде этой зимой? Минчанки поделились мнением -5

Одним из главных трендов в этом холодном сезоне будет мех. Мех не только в шубах, но и мех в аксессуарах. Это и манишки, и повязки, и меховая обувь. То есть мех у нас правит балом. Из цветов это, конечно же, шоколад, бордовый. Из материалов – замша. Из головных уборов – это косынки, вязаные из кашемира, меховые повязки, шапки-ушанки.

Подробности в видео.

# Мода # Уличная мода # Мода в Беларуси

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