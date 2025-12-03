Что будет в моде этой зимой? Минчанки поделились мнением

Я работаю блогером, поэтому у меня каждый день все разное. Но в основном, когда мне никуда не надо, то я выгляжу примерно вот так. Вообще, сейчас Новый год, мне очень нравится эта история, которая начинает появляться в магазинах, это пайетки. Наконец-то все вещи начали быть приталенными.

Бомбер позволяет как-то свободнее двигаться, при этом его можно адаптировать в любой образ, даже как-то неважно: это больше спортивное или что-то классическое. Я люблю добавлять акцентные вещи, например, шарфик. Этот шарфик, кстати, вообще от моей бабушки, греет бабушкиной любовью.