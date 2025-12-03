Проект, посвящённый имиджу педагога, реализуют в БГПУ имени Максима Танка

Тимофей Карагодин, студент БГПУ имени Максима Танка: Дети сами по себе достаточно активные, быстрые, вечно куда-то бегущие, а учителя должны этому соответствовать. Поэтому, чтобы привлечь внимание детей, мы должны не только внятно говорить и жестикулировать, но так же и выглядеть.

Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ имени Максима Танка:

В рамках проекта «Гармония. Стиль. Совершенство» у нас реализуется ряд мероприятий, связанных с разными составляющими имиджа педагога – внешний вид, внутренний вид, внутренний имидж и также процессуальная деятельность. В старте нашего проекта нас поддержали коллеги из Национальной школы красоты, за что мы очень благодарны. Но не только поддержали, а мы продолжаем сотрудничать.

В общем, ставка в университете делается не только на формирование всестороннего развития личности. Навыки внешнего выражения профессиональной уверенности и компетентности развивает проект «Гармония. Стиль. Совершенство», который проводится уже во второй раз.