Проект, посвящённый имиджу педагога, реализуют в БГПУ имени Максима Танка

Как подобрать одежду, соответствующую определенному социальному статусу? Этому учат студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подобрать одежду, соответствующую определенному социальному статусу? Этому учат студентов Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущим учителям важно понимать влияние внешнего вида на восприятие коллегой, руководителем и, что немаловажно, учеником. Секреты визуального доверия и компетентности приоткрывает проект «Гармония. Стиль. Совершенство».
Тимофей Карагодин, студент БГПУ имени Максима Танка:
Дети сами по себе достаточно активные, быстрые, вечно куда-то бегущие, а учителя должны этому соответствовать. Поэтому, чтобы привлечь внимание детей, мы должны не только внятно говорить и жестикулировать, но так же и выглядеть.
Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ имени Максима Танка:
В рамках проекта «Гармония. Стиль. Совершенство» у нас реализуется ряд мероприятий, связанных с разными составляющими имиджа педагога – внешний вид, внутренний вид, внутренний имидж и также процессуальная деятельность. В старте нашего проекта нас поддержали коллеги из Национальной школы красоты, за что мы очень благодарны. Но не только поддержали, а мы продолжаем сотрудничать.
В общем, ставка в университете делается не только на формирование всестороннего развития личности. Навыки внешнего выражения профессиональной уверенности и компетентности развивает проект «Гармония. Стиль. Совершенство», который проводится уже во второй раз.