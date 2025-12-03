Алексей Протас помог своему клубу одержать победу в матче НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас помог своему клубу одержать победу над «Лос-Анджелесом» (3:1) в Национальной хоккейной лиге. Форвард поразил пустые ворота соперника незадолго до финальной сирены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего земляк провел на льду без малого 20 минут, пять раз бросил в створ и закончил встречу с показателем полезности +1. Алексей набирает очки в третьем матче кряду.

В других противостояниях соотечественники не отметились результативными действиями. «Чикаго» Артема Левшунова на выезде уступил «Вегасу» в серии буллитов – 3:4. Игрок обороны получил традиционно солидный айс-тайм, почти 21 минуту, три раза угрожал неприятельским владениям и заработал 0 в графу «плюс-минус». Воспитанник жлобинской школы хоккея по-прежнему является лучшим бомбардиром – защитником команды.

Также «Даллас» при участии Владислава Колячонка в овертайме уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:3, а «Калгари» с Егором Шаранговичем не справился с «Нэшвиллом» – 1:5.