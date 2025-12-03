МИД Финляндии получил ноту от РФ о прекращении 2 статей энергосоглашения

Москва направила во внешнеполитическое ведомство Финляндии дипломатическую ноту о приостановке действия 2-х положений межгосударственного соглашения по ГЭС на реке Вуокса, пишет РИА Новости.

Глава российского правительства Михаил Мишустин 2 ноября текущего года подписал распоряжение о прекращении действия 2-х статей двустороннего соглашения. Речь идет о договоре по эксплуатации ограниченной Светогорской ГЭС и ГЭС Иматра части реки Вуокса.

В том числе Мишустиным поручено МИД РФ уведомить финскую сторону, что при их одностороннем отказе закупать электроэнергию РФ Москва больше не имеет обязательств по поставкам Хельсинки компенсационной энергии по договору.

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