Новости Беларуси. Беларусь и Индонезия договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологий. Ученые из этой страны с визитом в Минске. Беларусь предлагает Индонезии свои разработки в агропромышленном комплексе, а именно – кооперацию в области сельского хозяйства и машиностроения. Перспективны также сферы био- и нанотехнологий, фармакология, космическая отрасль, разработки лазерной техники.

3 декабря в Национальной академии наук стороны подписали меморандум, который станет основой для совместных проектов в различных отраслях науки и технологий. Их предложено более 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукман Хаким, председатель Индонезийского института наук:

У нас есть ряд областей для сотрудничества. На наш взгляд, белорусские разработки наиболее успешны в таких областях, как сельское хозяйство, машиностроение и космическая сфера, связанная с запуском спутника.

Владимир Гусаков, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Мы подготовили более 30 проектов для наших индонезийских коллег. Мы им их передадим. И в процессе наших дальнейших переговоров и подписания меморандума мы будем говорить о тесном сотрудничестве между нашими странами.

Индонезия – быстроразвивающаяся страна с богатыми запасами полезных ископаемых и природных ресурсов. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году это государство станет седьмой по величине экономикой мира.