В Сморгони люди живут в новостройке без воды и с плесенью на стенах

Новости Беларуси. Жильцы новостройки в Сморгони вот уже три месяца живут с плесенью в квартирах. Пятиэтажку сдали в начале августа. Несмотря на то, что дом гарантийный, подрядчик ремонт делать отказывается. Вдобавок ко всему, коммунальщики отключили еще и воду. А на жалобы местный ЖЭС не реагирует.

Дома у Инны стены не помогают — мешают. Жить. В квартиру мать с двумя детьми должна была въехать три месяца назад. Пятиэтажку сдали в начале августа. Но уже через неделю в квартирах появилась плесень. А новые обои просто-напросто отклеились.

Жительница:

Мы платим кредит, платим коммунальные услуги, но жить мы здесь не можем.

Обои переклеивали два раза. Рабочие. Но вода не убывала. Теперь, чтобы сделать очередной заход, жильцам приказали ждать, пока высохнут стены.

Однако, плесень и мокрые обои — не весь список бед для новоселов. В сырости они живут без воды: отключили накануне. Хотя ее — целый подвал.

Неисправная здесь еще и сантехника. Анна Казимировна жалобы в ЖЭС писать устала. Там повторяют: ремонт сделан по всем нормам.

Жительница:

Нам говорят: «Будьте довольны, что вы под 1 процент попали».

В управлении капитального строительства объяснили: в такой сырой ситуации виноваты сами жильцы. Мол, эксплуатация нарушена. В первую очередь, окон. Чтобы комната не сырела, их нужно оставлять приоткрытыми, в режиме «микропроветривания». А поставить именно пластик, жильцы, по словам УКСа, попросили сами.

Лариса Давидовская, начальник производственно-технического отдела УКС Сморгонского райисполкома:

Строительный процесс, мокро, влажно. Куда уходить влаге? Обои виниловые или флизелиновые, влага накапливается, грибок начинается. Они желали пластиковые окна, они просили подрядчиков.

Теперь исправлять мокрые ошибки, по сути, должен подрядчик. Гарантия на дом — 5 лет. Однако там с такой позицией не согласны и исправлять ничего не собираются.

Как исправить такое мокрое дело, жильцы не знают. Все, что им остается — ждать. Морозов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.