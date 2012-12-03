Депутат Николай Самосейко: В России и в Украине Парламент избирается не на профессиональной основе. У нас же Парламент профессиональный

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Николай Леонидович Самосейко - Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам.

В Овальном зале так прохладно. Это вы начали досрочно год бережливости?

Николай Самосейко:

18-20 °C - норма. что касается бережливости, то мы не настолько богатые, чтобы разбазаривать то, что мы имеем, в том числе и тепло. Когда проходят заседания - немного теплее. Присутствие депутатов тоже влияет на это. Жаркие споры и дебаты тоже поднимают градус.

Жаркие споры и дебаты часто бывают? Коллеги из России часто говорят: у вас Парламент скучный, никто никого за волосы не таскает, соком не обливает...

Николай Самосейко:

Здесь есть один нюанс. Дело в том, что и в России, и в Украине Парламент избирается не на профессиональной основе. У нас же Парламент профессиональный. Такое понятие как "парламентские каникулы" для Республики Беларусь не существует. В перерывах между сессиями начинается основная работа парламентариев в рабочих группах, комиссиях. Именно тогда снимаются все острые вопросы - в межсессионный период.

Хорошо это или плохо...? Для журналистов, наверное, плохо. Им хорошо, чтобы в Овальном зале было побольше жарких дебатов. Для нас же - это хорошо. Парламент должен быть представлен пропорционально. Дело другое, что не всегда это получается. Чтобы ни говорили наши оппоненты, здесь выбор за народом. Спланировать представительство определенных слоев населения просто не получается.

Сейчас вы председатель комиссии по международным делам. Часто с высоких европейских трибун заявляют о международном праве. Что это такое и есть ли оно вообще?

Николай Самосейко:

Порой некоторые страны, под видом навязывания демократии той или иной стране, преследуют свои узкие геополитические цели. Этим все и обусловлено. В свое время еще Карл Маркс сказал, что миром правит капитал. Так вот, когда во главу угла таких стран становится капитал - про международное право они забывают.

Ваша должность обязывает вести диалог с Европейскими парламентариями. Но у нас как-то до сих пор общих знаменателей не находилось.

Николай Самосейко:

Европейцы считают, что мяч на стороне Беларуси. Беларусь считает, что мяч на стороне Европы. А именно, мы требуем избавится от двойных стандартов при подходе к нашей стране, от навязывания нашей стране каких-то псевдодемократических ценностей, исключить из общения тему так называемых политзаключенных - мы прекрасно понимаем, что у нас нет политзаключенных, а есть граждане, которые осуждены за уголовные преступления, прикрываясь маской политической борьбы. На это некоторые страны Европы закрывают глаза, им так удобнее. Но у нас позиция твердая и неизменная. Мы готовы к любому диалогу, но на равноправной основе без навязывания Республике Беларусь каких бы то ни было ультиматумов.

Еще один аргумент Европы - смертная казнь. Что вы думаете по этому вопросу?

Николай Самосейко:

Если мы обратимся к вопросу отмены смертной казни де-юре или де-факто, во всех 47 странах Европы и на постсоветском пространстве данное решение было принято вопреки мнению общества. У нас в 1996 году был проведен референдум. Я уверен, что если бы референдумы проводились и в этих странах, результат был бы отрицательным. Мы, кстати, имеем совсем недавний пример. Одновременно с выборами президента в Америке, в некоторых штатах проводились референдумы по некоторым вопросам, в том числе и по вопросу отмены смертной казни. Результат был отрицательным - большинство выступило за сохранение смертной казни.

В США широко распространено и практически принято за хороший тон по любому поводу обратиться в суд. И у них это даже целый бизнес. Целая армия юристов зарабатывает огромные деньги на спорах любого масштаба. У нас, наверное к сожалению, дело доходит до суда крайне редко. У нас принято в суд не обращаться по любому поводу. Это хорошо или плохо?

Николай Самосейко:

Это плохо. Но дело в том, что если сравнить историю развития США и молодой еще Республики Беларусь, мы находимся еще в процессе становления. Это связано с трудностями роста. А второй фактор, это предубеждения общества. Но если мы обратимся к статистике рассмотрения судебных споров, то мы увидим, что даже не большинство, а подавляющая часть обращений граждан в судебную систему, то около 80% удовлетворяется в пользу граждан.

А может причиной тому слишком длинный путь в суд? Проще решить полюбовно.

Николай Самосейко:

Если решается полюбовно, то и пожалуйста. Никто не заставляет идти в суд. А суд разрешает именно споры. Он именно для того и создан, чтобы разрешать споры между гражданами, когда о полюбовном решении опросов не может идти и речи. Что же касается длинного пути, то здесь вы ошибаетесь. Путь этот сравнительно небольшой. Даже если сравнивать со сроками рассмотрения дел на том же Западе, в той же Америке, то у нас более оперативное и эффективное правосудие. Там, например, в законодательстве есть такой пункт - «рассмотреть в разумные сроки». А что такое эти разумные сроки - никто не знает. Для суда одного штата это полгода, для другого - год. Мы знаем эти примеры и вы их тоже знаете. У нас уголовное дело, например, должно быть рассмотрено в течение месяца. И в подавляющем большинстве случаев такие сроки соблюдаются.

Ваши юридические знания вам помогают в повседневной жизни?

Николай Самосейко:

Что касается сферы рынков, то я всегда требую чек. Иногда его с таким недовольным видом дают, как будто я у них последний кусок хлеба отнимаю. Видимо, люди привыкли по-другому работать. Нам нужно уходить от этого. Просто в обществе сейчас существует понятие, что каждый должен зарабатывать так, как он может. Но тогда не нужно требовать от государства каких-либо преференций.

Вы открыли Интернет-приемную для того, чтобы научить людей правовой грамотности или с какой-то другой целью?

Николай Самосейко:

Вы знаете, это не столько Интернет-приемная, сколько почтовый ящик для обращения избирателей в мой адрес. Что же касается правовой грамотности, то уже существует очень много программ, но в этом направление еще нужно двигаться и двигаться.

Я нашел вашу страничку в соцсети. Вы общаетесь там со своими избирателями или это сугубо личный интерес?

Николай Самосейко:

Моя страничка создана в первую очередь ради собственного интереса, чтобы хотя бы раз в полгода посмотреть, как живут бывшие одноклассники и друзья. Но за то время, что она создана, а это лет 5 или 6, ко мне лишь однажды, к сожалению, обратился человек как к представителю власти. Я дал ему ответ. Но почему-то больше не обращаются.

Я неслучайно вмешался в вашу личную жизнь. Хочу задать вам еще одни вопрос. В прошлом выпуске у нас был большой сюжет по поводу видеонаблюдения в общественных места (роддомах, магазинах и т.п.). Долго дискуссировали наши герои по этому поводу, но так и не пришли к единому пониманию. Где та самая тонкая грань?

Николай Самосейко:

Опять же, я не претендую на истину последней инстанции. Я считаю, что грань здесь должна быть, и это информированность тех граждан, которые попадают под прицелы этих камер. Как это будет сделано – здесь лежит ответственность на администрации этого предприятия.

К тому, с чего мы начинали. Год бережливости впереди. Вы знаете, как можно сэкономить так, чтобы не в ущерб кошельку, и разумно было?



Николай Самосейко:

Универсальный рецепт вам вряд ли кто-то предложит.

А вот вы в подъезде, если днём будет гореть лампочка, будете делать замечание уборщице?

Николай Самосейко:

Стоят световые приборы, которые реагируют на звук. Лифт открылся – лампочка загорелась. А в принципе, когда я делаю замечания такого рода, я не отдаю отчёта в том, делаю ли я замечание как юрист или как гражданин. Вот поэтому я говорю, что в нас должен присутствовать набор ценностей, которыми мы должны руководствоваться, идя по жизни.